За красивою назвою може приховуватися шкідливий склад гелю для душу. Обираючи продукт для очищення тіла, слід відповідально підходити до цього процесу, як і до вибору косметики для обличчя. Тому важливо дізнатися, які інгредієнти у складі гелю для душу є безпечними для шкіри, а яких краще уникати.

Зазвичай назви компонентів у складі гелю для душу складаються з різних абревіатур чи незрозумілих формул. Тому Harper's Bazaar назвав найбільш небезпечні з них, яких варто уникати завжди.

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Небезпечні інгредієнти у складі гелю для душу

Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Його найчастіше можна побачити у переліку інгредієнтів, які входять до складу шампунів, бальзамів, гелів для душу та інших засобів для догляду у ванні. Незважаючи на популярність SLS, компонент є дуже шкідливим для шкіри. Сульфат призначений для вироблення пінки, яку всі так люблять, але виробники таких продуктів не акцентують на тому, що вони можуть спровокувати сухість, лущення і подразнення шкіри. Перед придбанням гелю для душу звертайте увагу, чи на етикетці немає згадки про Sodium Lauryl Sulfate.

Fragrance

Англійське слово, яке означає вміст штучного ароматизатора з не дуже корисним складом. Fragrance є навіть вибухонебезпечним, але на стан шкіри він особливо негативно впливає. Адже ароматизатор складається з багатьох речовин, а з яких саме ніхто точно не вказує. Зазвичай це дешеві токсичні для шкіри речовини, то захоплюватися гелем, який містить ароматизатор, не варто.

Petroleum (and mineral oil)

На перший погляд може здатися, що "мінеральною олією" є щось натуральне та корисне, але насправді це побічний продукт вироблення бензину. Виробники косметики для ванни використовують нафтові відходи з ціллю зекономити. Проте, коли вони потрапляють на шкіру, то блокують доступ повітря до неї, наче вас обгорнули поліетиленовою плівкою. Якщо ви знайдете у складі гелю для душу paraffin, mineral oil, butylene glycol, petrolatum, isopropyl alcohol, то будьте обережними, бо під такими назвами приховуют мінеральні олії.

DEA, MEA і TEA

Ці абревіатури означають, що косметика може призвести до багатьох проблем зі шкірою: свербіж, подразнення та інші. Перші ознаки будуть помітними одразу після 1-2 використань, а згодом, якщо ви митиметеся гелем із вмістом DEA, MEA і TEA регулярно, то ці хімічні сполуки накопичуватимуться в організмі, негативно впливаючи на стан ендокринної системи зсередини, що особливо небезпечно.