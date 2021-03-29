Як робити макіяж очей після 40: зіркова візажистка поділилася порадами та назвала помилки

Смокі айс, гліттер, котяче око і не тільки можуть візуально додати вашому обличчю декілька років, якщо створювати їх неправильно. Тому зіркова візажистка Джеймі Грінберг поділилася секретами і особливостями макіяжу очей для жінок після 40 років.

Джеймі робить макіяжі для голлівудських знаменитостей. Незважаючи на це, вона акцентує, що не існує правил, які б визначали, який мейк-ап вам слід або категорично заборонено створювати у будь-якому віці. Проте деякі помилки у макіяжі можуть стати фатальними, невдало підкреслити ваші недоліки, візуально зістарити.

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Експертка з мейк-апу каже: "Макіяж – це форма самовираження, за допомогою якої можна посилити і без того чудові природні риси обличчя. І те, що наближаючись до своїх 40 і старше, ваші улюблені мерехтливі тіні або котяче око вже не виглядають на вас так, як в 20 і 30 років, зовсім не означає, що потрібно відмовитися від такого макіяжу. Просто внесіть деякі зміни в процес нанесення макіяжу очей".

Зіркова візажистка дала поради по макіяжу очей для жінок після 40 та назвала поширені помилки

Мерехтливі тіні для повік

Не варто наносити мерехтливі тіні занадто високо над складкою верхньої повіки. Таким чином ви невдало підкреслюєте будь-яку текстуровану шкіру. Джеймі Грінберг радить користуватися такими тінями на тих ділянках, де є менше текстури.

Хайлайтер на внутрішніх куточках очей

Потрібно виділяти внутрішні куточки очей хайлайтером. Таким чином ви створите ефект легкого мерехтіння. "До слова, блискучі тіні у відтінку шампанського, нанесені на внутрішні куточки очей – улюблений мейк-ап секрет голлівудської актриси Гвінет Пелтроу", – додає експертка.

Різні відтінки для smoky eyes

Не обмежуйтеся темними відтінками тіней для створення трендового макіяжу смокі айс. Джеймі Грінберг пояснює: "Те, що це смокі айс зовсім не означає, що ви повинні використовувати супер-чорні відтінки. В ідеалі такий макіяж може бути будь-якого кольору, з найбільш темними відтінками по росту вій".

Котяче око

Щоб створити такий макіяж красиво і правильно, потрібно мати необхідні навички. "Мені за 40, і в міру того, як я стаю старше, мені просто доводиться міняти область нанесення підводки. Я рекомендую спочатку намалювати лінію тінями, а потім нанести на неї рідку підводку", – каже зіркова візажистка. Також вона рекомендує робити короткі стрілки, щоб не привертати зайвої уваги до текстури шкіри або ліній навколо очей.

Баланс

Правильно балансуйте акцент на погляді з макіяжем на інших частинах обличчя. Для макіяжу очей використовуйте якомога менше косметики. Грінберг радить підкреслювати щоки кремоподібними рум'янами, експериментувати з відтінками помад і зафарбовувати лінію вій чорним лайнером або тінями для створення виразного погляду.