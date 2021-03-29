Як робити макіяж очей після 40: зіркова візажистка поділилася порадами та назвала помилки

Джерело:Новое время
Смокі айс, гліттер, котяче око і не тільки можуть візуально додати вашому обличчю декілька років, якщо створювати їх неправильно. Тому зіркова візажистка Джеймі Грінберг поділилася секретами і особливостями макіяжу очей для жінок після 40 років.
Джеймі робить макіяжі для голлівудських знаменитостей. Незважаючи на це, вона акцентує, що не існує правил, які б визначали, який мейк-ап вам слід або категорично заборонено створювати у будь-якому віці. Проте деякі помилки у макіяжі можуть стати фатальними, невдало підкреслити ваші недоліки, візуально зістарити.
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Експертка з мейк-апу каже: "Макіяж – це форма самовираження, за допомогою якої можна посилити і без того чудові природні риси обличчя. І те, що наближаючись до своїх 40 і старше, ваші улюблені мерехтливі тіні або котяче око вже не виглядають на вас так, як в 20 і 30 років, зовсім не означає, що потрібно відмовитися від такого макіяжу. Просто внесіть деякі зміни в процес нанесення макіяжу очей".
Не варто наносити мерехтливі тіні занадто високо над складкою верхньої повіки. Таким чином ви невдало підкреслюєте будь-яку текстуровану шкіру. Джеймі Грінберг радить користуватися такими тінями на тих ділянках, де є менше текстури.
Потрібно виділяти внутрішні куточки очей хайлайтером. Таким чином ви створите ефект легкого мерехтіння. "До слова, блискучі тіні у відтінку шампанського, нанесені на внутрішні куточки очей – улюблений мейк-ап секрет голлівудської актриси Гвінет Пелтроу", – додає експертка.
Не обмежуйтеся темними відтінками тіней для створення трендового макіяжу смокі айс. Джеймі Грінберг пояснює: "Те, що це смокі айс зовсім не означає, що ви повинні використовувати супер-чорні відтінки. В ідеалі такий макіяж може бути будь-якого кольору, з найбільш темними відтінками по росту вій".
Щоб створити такий макіяж красиво і правильно, потрібно мати необхідні навички. "Мені за 40, і в міру того, як я стаю старше, мені просто доводиться міняти область нанесення підводки. Я рекомендую спочатку намалювати лінію тінями, а потім нанести на неї рідку підводку", – каже зіркова візажистка. Також вона рекомендує робити короткі стрілки, щоб не привертати зайвої уваги до текстури шкіри або ліній навколо очей.
Правильно балансуйте акцент на погляді з макіяжем на інших частинах обличчя. Для макіяжу очей використовуйте якомога менше косметики. Грінберг радить підкреслювати щоки кремоподібними рум'янами, експериментувати з відтінками помад і зафарбовувати лінію вій чорним лайнером або тінями для створення виразного погляду.