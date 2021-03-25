Природні та натуральні look досі є дуже популярними. Особливо такий макіяж та зачіски є вдалими для повсякденних прогулянок чи зустрічей. Як підкреслити свою красу, але однаково виглядати ефектно, читайте далі.

Натуральний макіяж на обличчі та лаконічна зачіска вдало допоможуть освіжити повсякденний look. Однак не обов'язково уникати яскравих кольорів чи сміливих кроків під час укладки. Саме деталями можна закцентувати на рисах обличчя, підкресливши вроду.

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Блиск для губ

Після похмурої та суворої зими завжди наступає весна й літо – пора, коли хочеться відмовитися від насиченого макіяжу, що сушить шкіру. Тоді в повсякденному мейк-апі хочеться тільки вкласти брови, нанести рум'яна, що додасть яскравості, а завершити все блиском для губ. Такий крок однозначно додасть макіяжу ніжності та весняної свіжості.

Акцент на очах

Щоб додати макіяжу яскравості, а також підкреслити свій колір очей, можна нанести кольорові стрілки тінями, або ж нафарбувати нижню повіку олівцем. Варто зауважити, що такого кроку в макіяжі буде достатньо. Тому не варто перенавантажувати обличчя рум'янами або насиченою помадою.

Укладка балерини

Потрохи в моду повертається зачіска, яку всі люблять робити здебільшого вдома. А дарма, оскільки акуратний високий пучок виглядатиме надзвичайно елегантно та стильно. Така укладка вдало доповнить будь-який look.

Ефект "мокрого волосся"

Не так давно більшість голлівудських знаменитостей обожнювали з'являтися на публіці з такою зачіскою. Вона додавала оригінальності та свіжості. Додамо, що не обов'язково перенавантажувати волосся стайлінговими засобами. Можна обмежитися чубчиком – так образ буде і не надто нудним, і трендовим.