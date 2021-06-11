Як у соліста Måneskin і Круелли: креативні ідеї для модного і незвичайного макіяжу

Майстриня макіяжу Таша на своїй інстаграм-сторінці, де у неї більше 30 тисяч підписників, ділиться неймовірними ідеями для мейк-апу. Дівчина вже спробувала на собі б'юті-образ соліста гурту Måneskin, лиходійки Круелли та навіть Снігової королеви. Роботи візажистки надихають і для себе повторити ефектний і оригінальний макіяж.

Аби повністю перевтілитися в обраного героя, Таша доповнює красиві мейк-апи різними перуками. Зокрема, для б'юті-образу Круелли вона приховала свої довгі локони під чорно-білою перукою.

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Цікаво й те, що макіяж за прикладом популярної візажистки можна зробити і без великого асортименту декоративної косметики. Для цього потрібно 1 косметичний продукт використовувати у кількох цілях. Наприклад: червона помада може замінити лайнер для створення стрілок, а воскові олівці варто використовувати для малювання креативного арту на обличчі.

Не з кожним мейк-апом, який показує Таша, можна піти на роботу чи на побачення (хоча є й такі приклади). Натомість на тематичній вечірці чи з іншої особливої нагоди ваш б'юті-образ перевершить всі інші. Надихайтеся ідеями з добірки, наведеними нижче.

Креативні ідеї для макіяжу

Неперевершений макіяж у стилі Даміано Давида, вокаліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

Стильне відтворення головної лиходійки Disney – Круелли де Віль

Космічна ідея для макіяжу

Мейк-ап натхненний мультфільмом Hello Kitty

Максимум льодового ефекту, як у замку Снігової королеви

Мейк-ап, який не кожен наважиться повторити

Не макіяж, а справжній кораловий риф

Мінімалістично та чарівно: макіяж, який нікого не залишить байдужим

Рожеві відтінки, кокетливий погляд, максимум блиску і гламуру

Сонячний б'юті-образ із трендовими білими стрілками