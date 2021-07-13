Як стати королевою літніх вечірок: трендовий макіяж у 2 кольорах – добірка ідей
13 липня 2021 , 12:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо вам важко визначити, яким кольором з палетки тіней робити макіяж очей, то варто поєднати одразу 2. Це можуть бути як схожі відтінки, так і контрастні яскраві мікси. Саме такий ефектний мейк-ап допоможе стати королевою будь-якої літньої вечірки. Адже ваш зовнішній вигляд повинен бути не лише красивим, але й трендовим.
Двоколірний макіяж неймовірно популярний в інстаграмі. Візажисти та трендсеттери діляться модними б'юті-ідеями в публікаціях з тегом "twotonedeyeshadow". Знімки надихають на створення мінімалістичних й оригінальних, креативних мейк-апів водночас.
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Макіяж у двох кольорах, щоб бути королевою вечірки
Неоновий вибух
Поєднання модних літніх кольорів
Рожевий лимонад, який надихає
Лаймовий макіяж для сміливих красунь
Мейк-ап для особливого святкування
Ефектний приклад б'юті-тренду
Лаконічно, але не менш ефектно
Ретельне розтушування – запорука красивого макіяжу в 2 відтінках
Мерехтливий мікс
Комбінація кольорів, яка підійде для будь-якого літнього образу