Натуральний і правильний мейк-ап завжди залишатиметься актуальним. Ще однією його перевагою є те, що він доречно доповнить як повсякденний, так і вечірній образ. Аби додати мейк-апу ефектності, достатньо намалювати губи яскравою помадою.
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Головні правила макіяжу без макіяжу
- Почніть зі зволоження. Навіть якісний тональний крем може "скочуватися", нерівномірно лягати і викликати сухість, якщо ви не зволожите належним чином шкіру обличчя. Тому користуйтеся кремами з легкими текстурами, які добре поєднуються з тональними засобами. Якщо у вас виникло лущення, то перед зволоженням і нанесенням макіяжу варто зробити щадний пілінг або застосувати скраб.
- Звертайте увагу на текстуру тону. Експерти в темі краси не радять користуватися важкими, щільними покриттям. Адже це не лише немодно, але й незручно. Тепер слід робити ставку на напівпрозорі тональні основи, які можуть добре замаскувати недоліки та не створити ефекту "перевантаженого макіяжу". Зокрема, світловідбивні частинки у кремі вітаються.
- Витримуйте міру. Маскувати потрібно лише ті недоліки, які справді цього вимагають. Наносіть консилер лише на помітні почервоніння і висипання. Проте намагайтеся використовувати його в невеликій кількості, аби макіяж мав свіжий вигляд.
- Не забувайте про рум'яна. Свіжий рум'янець красиво підсвічує погляд і створює ефект більш здорового і відпочилого обличчя. На цьому етапі найголовніше вибрати правильний відтінок, який підходитиме вашому тону шкіри, аби у результаті отримати максимально натуральний мейк-ап.
- Акцент на брови. Навіть тут слід брати до уваги природні лінії брів і дотримуватися натурального кольору. Намагайтеся не перебільшити з підкресленням брів. Інколи в макіяжі брів потрібно використовувати і пудру, і олівець, а деяким красуням достатньо напівпрозорого гелю для фіксації.