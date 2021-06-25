"Як вам мої стрінги": Леся Нікітюк поділилася трендовою і сміливою ідеєю для літнього манікюру

Популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк активно ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 4 мільйони, ідеями для яскравих образів на кожен день та з особливої нагоди, модними варіантами макіяжу, зачісками, а також ефектними нейл-дизайнами. Цього разу зірка зробила на довгих мигдалевидних нігтях літній манікюр, який візуально нагадує жіночі мінітрусики.

Леся Нікітюк любить і вміє жартувати. Коли вона опублікувала світлину свого нового манікюру в інстаграм-сторіз, то додала жартівливий надпис: "Як вам мої стрінги?". Зокрема, таким чином трендсеттерка викликала захоплення в мережі цікавим прикладом дизайну нігтів.

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Леся Нікітюк поділилася трендовою ідеєю для манікюр

Українська телеведуча вирішила вкінці першого місяця літа розбавити свій образ яскравим манікюром. Вона вибрала нейтральну базу для нігтьової пластини, кінчики нігтів прикрасила тонкими різнокольоровими смужками і поєднала їх з цікавим неоновим нейл-артом, який за формою схожий на жіночі мінітрусики.

На світлині, яку популярна красуня опублікувала у своїх інстаграм-сторіз, детально видно особливості створення манікюру, який ідеально підійде на літо. Якщо яскрава і трендова ідея для нейл-дизайну від Лесі Нікітюк надихне вас на сміливе доповнення свого образу, то просто покажіть своєму майстру фото телеведучої.



Ефектний літній манікюр / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

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Ефектний френч на довгих нігтях