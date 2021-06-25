"Как вам мои стринги": Леся Никитюк поделилась трендовой и смелой идеей для летнего маникюра
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк активно делится со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 4 миллиона, идеями для ярких образов на каждый день и по особому случаю, модными вариантами макияжа, причесок, а также эффектными нейл-дизайнами. На этот раз звезда сделала на длинных миндалевидных ногтях летний маникюр, который визуально напоминает женские мини-трусики
Леся Никитюк любит и умеет шутить. Когда она опубликовала фотографию своего нового маникюра в инстаграм-сториз, то добавила шуточную надпись: "Как вам мои стринги?". В частности, таким образом трендсеттер вызвала восхищение в сети интересным примером дизайна ногтей.
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Леся Никитюк поделилась трендовой идеей для маникюра
Украинская телеведущая решила в конце первого месяца лета разбавить свой образ ярким маникюром. Она выбрала нейтральную базу для ногтевой пластины, кончики ногтей украсила тонкими разноцветными полосками и соединила их с интересным неоновым нейл-артом, который по форме похож на женские мини-трусики.
На фотографии, которую популярная красавица опубликовала в своих инстаграм-сториз, подробно видны особенности создания маникюра, который идеально подойдет на лето. Если яркая и трендовая идея для нейл-дизайна от Леси Никитюк вдохновит вас на смелое дополнения своего образа, то просто покажите своему мастеру фото телеведущей.
Эффектный летний маникюр / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Другие идеи для летнего маникюра от Леси Никитюк
Классический нюд
Летний маникюр в цветах радуги
Однотонный оранжевый бум
Нежный bubble gum
Эффектный френч на длинных ногтях