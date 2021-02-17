Як вибрати нюдову помаду: практичні поради

Джерело:Vogue
Бежева ніжна помада чудово доповнює будь-який б’юті-образ: чи це монохромний макіяж у бронзово-коричневих відтінках у стилі Кардашян, чи яскраві звабливі стрілки. Окрім універсальності, нюдові відтінки на губах мають красивий вигляд та не втрачають своєї естетичності, коли розмащуються, бо їх можна непомітно витерти і підправити контур.
Нюдові помади личать більшості жінкам. Проте їхніх відтінків є багато, і варто навчитися обирати той, який найкраще підкреслюватиме вашу красу.
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Насамперед потрібно брати до уваги природний відтінок губ. Колір помади не повинен бути ідентичним. Вибирайте помаду на тон темнішу або світлішу від губ, щоб візуально зробити їх більш виразними і спокусливими.
Також орієнтуйтеся на тон і підтон своєї шкіри. Ознакою теплого підтону дерми є зеленуваті вени на кистях рук, тому треба обирати й такі відтінки помади. Якщо вени блакитні – користуйтеся продуктами для макіяжу губ з аналогічним холодним підтоном.