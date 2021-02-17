Очищення – один з найважливіших етапів щоденної рутини по догляду за шкірою. Аби мати чисту та здорову шкіру обличчя, потрібно очищувати її правильно. Проте деякі б’юті-міфи заважають це виконувати як слід.

Навколо теми очищення дерми побутує чимало хибних думок. Тому варто про них дізнатися більше. Читайте також: Чому шкіра червоніє після тренування та як цьому запобігти 5 міфів про очищення шкіри Вмивати обличчя 1 раз достатньо. За допомогою лише одного вмивання обличчя простою водою неможливо позбутися від усіх залишків бруду і косметики. Тому для демакіяжу використовуйте ще спеціальне молочко або міцелярну воду.

За допомогою лише одного вмивання обличчя простою водою неможливо позбутися від усіх залишків бруду і косметики. Тому для демакіяжу використовуйте ще спеціальне молочко або міцелярну воду. Очищувати шкіру потрібно двічі на день. Це міф. Адже вмиватися та використовувати очищувальний засіб для обличчя потрібно за необхідності: після тренування, тривалої дороги, зранку та ввечері. Зокрема, якщо у вас жирний тип шкіри, то їй потрібен інтенсивніший догляд. Власницям чутливої дерми слід використовувати для вмивання пінки з делікатним складом та ніякої гарячої води.

Це міф. Адже вмиватися та використовувати очищувальний засіб для обличчя потрібно за необхідності: після тренування, тривалої дороги, зранку та ввечері. Зокрема, якщо у вас жирний тип шкіри, то їй потрібен інтенсивніший догляд. Власницям чутливої дерми слід використовувати для вмивання пінки з делікатним складом та ніякої гарячої води. Потрібно вмиватися холодною водою. Кубики льоду і холодна вода не завжди ефективні. Таким чином можна погіршити ситуацію, якщо у вас є проблеми у вигляді надмірного почервоніння чи судинної сіточки. Найкраще для очищення обличчя підійде вода кімнатної температури. View this post on Instagram A post shared by Olivia Culpo (@oliviaculpo) Очищення – найголовніше. Звісно, варто дотримуватися б’юті-правил, аби уникнути появи акне, жирного блиску чи, навпаки, сухості шкіри. Проте інколи організм краще знає, що вам потрібно. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що після використання молочка обличчя недостатньо чисте, то скористайтеся додатковим засобом для очищення.

Звісно, варто дотримуватися б’юті-правил, аби уникнути появи акне, жирного блиску чи, навпаки, сухості шкіри. Проте інколи організм краще знає, що вам потрібно. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що після використання молочка обличчя недостатньо чисте, то скористайтеся додатковим засобом для очищення. Якщо ви не робили макіяж, то потрібно лише вмитися водою. Одного вмивання мало. Вкінці кожного дня потрібно очищувати обличчя не лише від залишків декоративної косметики, але й від бруду та шкірного сала. Тому використання спеціального молочка чи міцелярної води – мастхев вечірньої б’юті-рутини.