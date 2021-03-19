Як відновити перепалене волосся після фарбування під час вагітності: досвід перукаря

Наталія Юрчак – засновниця б'юті-школи, перукарка, стилістка зачісок. Жінка на власному досвіді перевірила, як можна відновити волосся після невдалого фарбування, та поділилася порадами, які допоможуть врятувати перепалені локони.

Взимку із Наталею трапився неприємний б'юті-експеримент: студентка відпрацьовувала техніку, а засновниця школи запропонувала своє волосся. Щось пішло не так, і у результаті Наталя стала білявкою з перепаленим волоссям. Їй довелося м'якими та щадними методами повертати красу свого волосся, адже у той час жінка була вагітна.

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Як відновити невдало пофарбоване волосся під час вагітності

Насамперед Наталя Юрчак вирішила, що не намагатиметься повернути хороший стан свого волосся за допомогою відвару ромашки, маски із жовтків і коньяку або настою коренів аїру. Тому вона перевірила на власному досвіді всі поради, які раніше щедро роздавала своїм клієнтам. Таким чином Наталя засвоїла цінний урок: якщо дотримувати всіх протоколів, тобто мити волосся правильним шампунем, наносити маску на ледь просушене рушником волосся і змивати її через рекомендовані 20 хвилин, потім використовувати бальзам, сушити локони теплим повітрям, тримаючи фен якомога далі від волосся, то можна досягти прекрасного і помітного результату.

Як мити голову

Героїня експерименту має пористе, кучеряве, фарбоване і дуже густе волосся. Вона почала його відновлення із шампуню.

Я давно чула про ковошинг. Цей метод (Conditioner Only Washing – миття кондиціонером) з'явився років 10 тому і відразу став популярним. Варто було намочити волосся, щедро нанести кондиціонер – 100 мл за раз (вибирати треба безсиліконовий), а потім довго, від 5 до 10 хвилин, втирати його від коренів до кінчиків вздовж волосся,

– розповідає Наталя.

Такий метод підійде для терплячих, адже працювати пальцям 5 хвилин поспіль, розподіляючи засіб по волоссю, не так легко. Після процедури потрібно ретельно змити залишки продукту.

Наталя каже: "Перевага ковошинг полягає в тому, що він зберігає гідроліпідну плівку волосся. Вада – у процедурі, яка потребувала занадто багато часу". Проте тепер на ринку краси можна знайти адаптовані засоби для ковошингу, які полегшують процес. Їх називають "мийними кондиціонерами". Важливо, щоб такий шампунь не містив сульфату, внаслідок чого не утворював піни.

Мікроемульсії жирних спиртів сприяють очищенню. Такий спосіб миття голови вважають одним із найбільш делікатних. "Після нього волосся як французький шовк – і це без додаткових масок і кондиціонерів. У разі постійного використання за допомогою лише самого мийного кондиціонера можна домогтися вау-ефекту: швидкої реконструкції та регенерації. Особливо раджу застосовувати цей метод для просвітленого, травмованого, кучерявого й поруватого волосся. Власникам жирної шкіри голови такого миття може бути не досить. Тоді перше миття можна робити звичайним шампунем, друге – кондиціонером", – пояснює Наталя Юрчак.

Що має бути у складі бальзамів і масок

Після миття волосся перукарка наносила маску та витримувала її не менше 20 хвилин. Після змивання залишків вона наносила кондиціонер, аби закрити волосяні лусочки. Наталя наголошує на важливості вивчати склад усіх косметичних засобів. Шукайте у їхньому складі амінокислоти: ліцицин, аланін, валін, лейцин, пролін, ізолейцин, цистеїн, метіонін, фенілаланін, триптофан, вірин, треонін, глютамін, тирозин, аспарагін, гістидин, лізин, аргінін, аспаргінову й глутамінову кислоти. Адже перелічені речовини беруть участь у синтезі білка. Якщо маски чи інший незмивний догляд містять амінокислоти, то вони ефективно відновлюватимуть волосся. Зазвичай більше корисних компонентів містять засоби для професійного догляду.

Останній етап у догляді

Варто користуватися незмивними засобами: двофазні кондиціонери, незмивні спреї, креми з термозахистом. Вони пом'якшують волосся, утворюють захисний бар'єр на волосинах, згладжують лусочки та захищають від пошкодження термоприладами. Такі засобами будуть корисними у будь-яку пору року. "Олії я не раджу", – завершує Наталя.