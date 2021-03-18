Як у зірок: 10 наймодніших варіантів для фарбування волосся у 2021

Джерело:24 канал
Загалом популярним б'юті-трендом 2021 буде фарбування волосся. Якщо ви давно не наважувалися на оновлення іміджу, то у цьому році саме час. Обирайте серед трендових відтінків: чорний шоколад, яскравий рожевий, звабливий білявий чи інший модний варіант. Приклади зірок можуть вас надихнути.
Аби почати кардинальні зміни у своєму житті, варто почати з невеликого красивого оновлення іміджу. Наприклад, модне фарбування може позитивно вплинути на вашу впевненість у собі. Тому експериментуйте з трендовими б'юті-перевтіленнями та вражайте усіх своєю красою, як це роблять світові знаменитості.
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