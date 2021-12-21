Як зробити спокусливий макіяж: головні б'юті-правила француженок

Француженки є одними із найсексуальніших жінок у світі. Вони знають, як за допомогою макіяжу додати образу спокусливості та використовують б'юті-секрети, які значно полегшують життя.

Макіяж по-французьки – це про звабливість, натуральність, "дорогу" красу. Вам також можуть стати у нагоді головні правила француженок для мейк-апу.

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Червона помада вирішує все

Чи не кожна француженка, яка полюбляє декоративну косметику, носить у своїй сумочці червону помаду. Місцеві красуні наносять яскравий відтінок на губи, коли в них поганий настрій і коли хороший, коли прагнуть освіжити образ і приховати ознаки втоми, коли щасливі і коли ні – тобто весь час. Якщо ви хочете зробити свій макіяж більш трендовим і сексуальним, то знайдіть для себе ідеальний червоний, і насолоджуйтеся результатом.



Червона помада – запорука розкішного б'юті-образу / Фото з інстаграму @jeannedamas

Тональна основа – чим легше, тим краще

Жінки із Франції багато часу та зусиль присвячують ретельному догляду за шкірою. Тому у них немає потреби потім ретельно маскувати її за допомогою консилера і тону. Замість щільних основ вони вибирають легкі зволожувальні флюїди, які дозволяють натуральним особливостям шкіри бути помітними. Француженки ніколи не приховуватимуть милі веснянки чи родимки.



Ідеальний макіяж по-французьки / Фото з інстаграму @sabinasocol

Кремові формули перемагають у змаганні з пудровими

Зазвичай француженки вибирають кремові рум'яна – вони мають більш натуральний вигляд, створюють ефект злиття зі шкірою, зокрема їх можна нанести у будь-якому місці (навіть у русі), використовуючи пальці.