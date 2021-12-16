Мейк-ап для новорічної вечірки повинен бути модним, привертати увагу і додавати впевненості. Майстриня макіяжу Еш Холм працює із Кім Кардашян, Аріаною Гранде, Меган Фокс, Шей Мітчелл та іншими зірками. Роботи візажистки є чудовими ідеями для відтворення на святкування Нового року.

До теми Який макіяж і зачіску зробити на Новий рік: гламурні б'юті-образи К'яри Ферраньї

Ефектні б'юті-образи для зустрічі Нового року 2022

Звабливий гламур Шей Мітчелл

Для переможного макіяжу достатньо використати помаду шоколадного відтінку, золотисту засмагу і зробити шоколадні смокі-айс. Така комбінація додасть ефектності будь-якому стилю.



Макіяж на Новий рік / Фото з інстаграму @ash_kholm

Розкіш Каліфорнії

"Каліфорнійський шик" ідеально підійде кожній жінці. Щоб створити розкішний і водночас розслаблений макіяж, вам знадобиться позолочена сонцем (чи бронзером) шкіра, легкий рум'янець, тіні та помада у відтінках рожевого золота.



Макіяж на Новий рік / Фото з інстаграму @ash_kholm

Електрик від Єви Лонгорії

Синій електрик залишається популярним і трендовим відтінком. За допомогою яскравого акценту можна підкреслити красу карих очей. Також спробуйте доповнити мейк-ап мерехтливим олівцем або лайнером для святкового ефекту.



Макіяж на Новий рік / Фото з інстаграму @ash_kholm

Арт-акценти

Незвичайні неонові стрілки у поєднанні з помадою насиченого відтінку мають сміливий і дуже привабливий вигляд. Б'юті-образ автоматично зробить вас головною героїнею новорічної вечірки.



Макіяж на Новий рік / Фото з інстаграму @ash_kholm

Стиль русалки

Останнім часом макіяжі та зачіски Меган Фокс вражають. Не стали винятком і вологе волосся, сяйлива шкіра з ефектом легкої вологи, соковиті губи і виразні вії. Новий рік – ідеальний час повторити сексуальний зірковий образ.



Макіяж на Новий рік / Фото з інстаграму @ash_kholm