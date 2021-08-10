Як зупинити випадіння волосся: ефективні поради

Випадіння волосся це одна з найбільших проблем краси, з якою стикаються жінки і дівчата. Кожна красуня мріє володіти розкішним і густим волоссям, яке сяятиме здоров'ям, але не лише посічені кінчики можуть зіпсувати вигляд зачіски. Тож, що робити, коли випадає волосся і як з цим боротись дізнавайтесь далі.

Стреси, неправильний спосіб життя, незбалансоване харчування, погано підібраний догляд – усі ці аспекти можуть зашкодити здоров'ю вашого волосся і призведуть до його втрати. Якщо процес випадіння волосся вже почався, то не варто чекати і гаяти час, аби потім довго його "відживлювати".

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Чому випадає волосся?

Гормональний збій

"Стрибки" гормонів можуть призвести до багатьох проблем в організмі, починаючи від різкого набору ваги й закінчуючи висипом. У рості жіночого волосся велику роль грає гормон естроген, якщо ж у жінки через гормональний дисбаланс починає переважати тестостерон, то процес росту волосин погіршується й надалі вони починають випадати. Тому, якщо вас турбує сильне випадіння волосся, то краще звернутись до лікаря, аби отримати потрібну допомогу.

Стрес

Напружена атмосфера на роботі чи вдома, виснаженість та інші негативні емоції можуть цілком серйозно попсувати вашу зачіску і стан волосся.



Чому випадає волосся / Фото Pexels

Нестача вітамінів

Дефіцит корисних речовин в організмі може бути ще одною ймовірною причиною випадіння волосся. Головним вітаміном здорового волосся вважають В12, тож його нестача згубно відіб'ється на всьому стані зачіски.

Різке схуднення

Різка втрата ваги спровокує стрес не лише організму, а й волоссю. Тож, якщо ви бажаєте мати гарну фігуру, слід турбуватись не лише за тіло, а й за волосся.

Як припинити випадіння волосся?

Для того, щоб відновити волосся до нормального стану необхідно багато часу – до 3 місяців. Тож варто запастися терпінням і налаштуватись на відновлення волосинок. Першим кроком до припинення випадіння волосся є зміна харчування. Необхідно забезпечити собі нормальний раціон, який буде багатий на білки, складні вуглеводи і вітаміни.



Що робити, коли випадає волосся / Фото Pexels

Другим, що треба зробити – це на час лікування відмовитись від укладки, випрямлячів і стайлінгів. В ідеалі, від цих процедур потрібно відмовитись узагалі, аби волосся знову не почало випадати.

Перестаньте мити волосся у гарячій воді й при митті не робіть з піни "зачіски". Також після миття важливо не скручувати волосся у тюрбан й не розчісувати його, поки ще мокре.

Якщо ж волосся продовжує сильно випадати, то краще звернутись до ендокринолога й трихолога, аби вам надали професійну допомогу й змогли вирішити вашу проблему.