Как остановить выпадение волос: эффективные советы

Выпадение волос это одна из самых больших проблем красоты, с которой сталкиваются женщины и девушки. Каждая красавица мечтает обладать роскошными и густыми волосами, которые будут сиять здоровьем, но не только секущиеся кончики могут испортить вид прически. Итак, что делать, когда выпадают волосы и как с этим бороться узнавайте далее.

Стрессы, неправильный образ жизни, несбалансированное питание, плохо подобранный уход – все эти аспекты могут навредить здоровью ваших волос и приведут к их потере. Если процесс выпадения волос уже начался, то не стоит ждать и терять время, чтобы потом долго их "восстанавливать.

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Почему выпадают волосы?

Гормональный сбой

"Прыжки" гормонов могут привести ко многим проблемам в организме, начиная от резкого набора веса и заканчивая сыпью. В росте женских волос большую роль играет гормон эстроген, если же у женщины из-за гормонального дисбаланса начинает преобладать тестостерон, то процесс роста волос ухудшается и в дальнейшем они начинают выпадать. Поэтому, если вас беспокоит сильное выпадение волос, то лучше обратиться к врачу, чтобы получить необходимую помощь.

Стресс

Напряженная атмосфера на работе или дома, истощение и другие негативные эмоции могут вполне серьезно испортить вашу прическу и состояние волос.



Почему выпадают волосы / Фото Pexels

Недостаток витаминов

Дефицит полезных веществ в организме может быть еще одной вероятной причиной выпадения волос. Главным витамином здоровых волос считают В12, поэтому его недостаток пагубно отразится на всем состоянии прически.

Резкое похудение

Резкая потеря веса спровоцирует стресс не только организму, но и волосам. Поэтому, если вы хотите иметь хорошую фигуру, следует беспокоиться не только о теле, но и о волосах.

Как остановить выпадение волос?

Для того, чтобы вернуть волосы в нормальное состояние необходимо много времени – до 3 месяцев. Поэтому стоит запастись терпением и настроиться на восстановление волосинок. Первым шагом к прекращению выпадения волос является изменение питания. Необходимо обеспечить себе нормальный рацион, который будет богат белками, сложными углеводами и витаминами.



Что делать, когда выпадают волосы / Фото Pexels

Второе, что надо сделать – это на время лечения отказаться от укладки, выпрямителей и стайлинга. В идеале, от этих процедур нужно отказаться вообще, чтобы волосы опять не начали выпадать.

Перестаньте мыть волосы в горячей воде и при мытье не делайте из пены "прически". Также после мытья важно не скручивать волосы в тюрбан и не расчесывать их, пока еще мокрые.

Если же волосы продолжают сильно выпадать, то лучше обратиться к эндокринологу и трихологу, чтобы вам предоставили профессиональную помощь и смогли решить вашу проблему.