Який манікюр зробити на осінь: 7 модних ідей для натхнення від Бетіни Гольдштейн

Чудові ідеї для осіннього манікюру пропонують зіркові нейл-майстри. Наприклад, Бетіна Гольдштейн, зіркова майстриня манікюру, ділиться на своїй інстаграм-сторінці світлинами робіт. За допомогою нейл-дизайну вона допомагає жінкам самовиразитися, вибирає лише трендові малюнки і кольори, а також нерідко створює символічний манікюр. Її профіль може стати ідеальним джерелом натхнення.

Якщо ви не знаєте, який манікюр зробити на осінь, то варто звернути увагу на варіанти від експертів. Зазвичай Бетіна фотографує манікюр на коротких нігтях, але такі ідеї можна сміливо повторювати і на довгій нігтьовій пластині. Гола графіка, pin-up френч чи дискобол – вибір за вами.

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Нагадаємо, що за допомогою манікюру можна не лише надати рукам доглянутого вигляду, але й зробити загалом будь-який образ більш стильним. Також ідеальний осінній манікюр передбачає поєднування золотистих, шоколадних, бронзових і хакі відтінків, які нагадують кольори опалого листя.

Щодо декору, то для манікюру на сезон осінь – зима 2021 – 2022 підійдуть прості малюнки, зображення і мазки в модних кольорах. Також популярними будуть текстури, які дозволяють поєднати на нігтях водночас мінімалістичний і трендовий дизайн у різних відтінках, а також – абстракція, щоб цікаво доповнити будь-який манікюр.

7 модних ідей для осіннього манікюру

Нейл-дизайн у стилі pin-up



Оригінальний френч / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Закохайтеся в червону осінь



Модний манікюр у бордовому відтінку / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Осінній мікс



Поєднання білого, коричневого, чорного в осінньому манікюрі / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Манікюр у стилі фортепіано

Тінь океану



Мікс морських відтінків / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Дискобол на нігтях



Модний манікюр на осінь / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Прикраса осінніх буднів



Яскраве рішення для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн