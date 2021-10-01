Какой маникюр сделать на осень: 7 модных идей для вдохновения от Бетины Гольдштейн

Отличные идеи для осеннего маникюра предлагают звездные нейл-мастера. Например, Бетина Гольдштейн, звездная мастерица маникюра, делится на своей инстаграм-странице фотографиями работ. С помощью нейл-дизайна она помогает женщинам самовыразиться, выбирает только трендовые рисунки и цвета, а также нередко создает символический маникюр. Ее профиль может стать идеальным источником вдохновения.

Если вы не знаете, какой маникюр сделать на осень, то стоит обратить внимание на варианты от экспертов. Обычно Бетина фотографирует маникюр на коротких ногтях, но такие идеи можно смело повторять и на длинной ногтевой пластине. Голая графика, pin-up френч или дискобол – выбор за вами.

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Напомним, что с помощью маникюра можно не только придать рукам ухоженный вид, но и сделать в целом любой образ более стильным. Также идеальный осенний маникюр предполагает сочетание золотистых, шоколадных, бронзовых и хаки оттенков, которые напоминают цвета опавших листьев.

Что касается декора, то для маникюра на сезон осень – зима 2021 – 2022 подойдут простые рисунки, изображения и мазки в модных цветах. Также популярными будут текстуры, которые позволяют совместить на ногтях одновременно минималистичный и трендовый дизайн в разных оттенках, а также – абстракция, чтобы интересно дополнить любой маникюр.

7 модных идей для осеннего маникюра

Нейл-дизайн в стиле pin-up



Оригинальный френч / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Влюбитесь в красную осень



Модный маникюр в бордовом оттенке / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Осенний микс



Сочетание белого, коричневого, черного в осеннем маникюре / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Маникюр в стиле фортепиано

Тень океана



Микс морских оттенков / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Дискобол на ногтях



Модный маникюр на осень / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Украшение осенних будней



Яркое решение для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн