Який заплести хвіст на довге і коротке волосся: 4 модні ідеї

Хвіст з волосся є універсальною та модною зачіскою, яка подобається багатьом. Проте банальний "кінський хвіст" повільно втрачає свою популярність. Натомість з’являються нові трендові способи, як зробити схожу зачіску швидко і просто.
Джерело: tochka.net
Основою бездоганного жіночого образу є чистий одяг, добре підібраний до нагоди, легкий макіяж та акуратна укладка. Аби вибір зачіски не відбирав у вас багато дорогоцінного часу, то поповніть свій арсенал б’юті-ідей 4 модними варіантами створення хвоста з волосся.
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