Кінець епохи соболиних брів: якою буде наступна б'юті-тенденція

Брови є одним із найбільших акцентів лиця, вони підкреслюють риси нашого обиччя й роблять його виразнішим. Недивно, що створюється чимало тенденцій щодо цього важливого елементу лиця. Якою стане наступна б'юті-тенденція брів читайте далі.

Натуральність – це те, що було, є і буде в моді. Різноманітні б'юті-експерти це підтверджують та розповідають нам, що надзвичайно актуальним зараз є природність, а брів це також стосується. Пухнасті, густі й доглянуті, вони вже декілька років поспіль тримаються у трендах. Однак, є й нова тенденція, яка зможе знову змусити жінок й дівчат подивитись у дзеркало і задуматись, чи підходить їм їхня форма брів.

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Зовсім скоро у світ краси зможе "увірватись" б'юті-тренд, який вважали одним найпопулярніших на початку 2000-них років – тонкі брови-ниточки.

Одною із найбільших прихильниць тонких брів є супермодель Белла Хадід. Зараз стиль Белли дійсно нагадує моду кінця 90-х – джинси з низькою посадкою, яскраві топи та ретро-аксесуари. Цю ж тенденцію все частіше підтримують блогери і візажисти. Наприклад, Кеті Джейн Хьюз, улюблений візажист Розі Хангтингтон-Уайтлі і Ешлі Грехем, робить тонкі фактурні брови важливим елементом макіяжу.

За бровами-ниточками ностальгує й світська левиця Кім Кардашьян. На своїй сторінці в Instagram зірка часто публікує фото, де позує з макіяжем, притаманним початку 2000-х років.

Бігти до дзеркала з пінцетом, аби бути з трендом "на одній хвилі" – це вибір кожного. Однак, знову ж таки треба звертати увагу на натуральність. Можливо, саме ваша природна форма брів та їх густота пасуватимуть вам більше, аніж будь-яка інша б'юті-сенсація.