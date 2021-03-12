Раніше візажисти переконували, що ідеальний відтінок брів повинен відповідати кольору вашого волосся. Проте відома українська візажистка Тамріко Левченко поділилася новим більш ефективним та елементарним способом, який допоможе визначити той відтінок брів, який личитиме вам найбільше.

Неприродний вигляд брів через неправильно підібраний колір фарби – це одна із найбільш поширених б'юті-помилок. Тамріко Левченко розповіла, як знайти свій ідеальний відтінок та завжди виглядати красиво і натурально.

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Як визначити свій відтінок брів: б'юті-лайфхак

Тамріко Левченко часто ділиться зі своїми підписниками на інстаграм-сторінці секретами краси. Цього разу візажистка вирішила обговорити у своєму блозі тему, яка хвилює багатьох дівчат. Вона пише: "Брови отримали дуже важливий статус у макіяжі, а от даремно. Акцентні брови личать далеко не всім, і наука обличчя не така структурована, щоб чітко все визначити. У макіяжі все дуже відносно, навіть коли зрозуміло.

Експертка краси переконана, що відтінок брів потрібно підбирати не під колір волосся, як зазвичай це роблять багато жінок, а слід – під колір очей.

Світлі очі – світлі брови, темні очі – темні брови,

– наголошує візажистка.

Тамріко Левченко продемонструвала декілька невдалих прикладів зіркового макіяжу брів, а також пояснила, чому такі брови більше не в тренді.

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