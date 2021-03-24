Якою повинна бути б'юті-рутина: 4 принципи базового догляду за шкірою

Побороти проблеми зі шкірою допоможе правильний догляд. Проте не варто одразу бігти у косметичну крамницю, і купувати якомога більше б'юті-засобів. Насамперед потрібно дізнатися про особливості системи базового догляду, яку для себе може скласти кожна дівчина.

Базовий догляд – це запорука бездоганної і здорової шкіри обличчя. Тому вам знадобляться правила, які допоможуть скласти ідеальну б'юті-рутину.

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Базовий догляд за шкірою: що це та яким повинен бути

Вибирати б'юті-засоби потрібно відповідно до вашого типу шкіри – це головне правило базового догляду. Типів шкіри всього 5: жирна, комбінована, нормальна, суха і чутлива. Зокрема, важливо додати, що є дерма, схильна до висипань, яка може бути як жирною, так і чутливою. Тому почніть із визначення свого типу шкіри.

Б'юті-рутина кожної дівчини повинна складатися з 4 основних кроків. Розглянемо їх детальніше.

Очищення – це використання засобів для вмивання обличчя і зняття макіяжу, а також тоніка, лосьйону чи термальної води.

Відлущування – пілінги і скраби.

Зволоження – включає денний і нічний крем для обличчя та крем для ділянки навколо очей.

Захист – крем із фактором захисту від сонця.

Тобто у базовій жіночій косметичці повинні бути 6 продуктів для догляду за обличчям, а усі інші – за бажанням і потребами шкіри.

Аби догляд за шкірою був ефективнішим, то можна використовувати додаткові засоби: сироватки, маски, патчі під очі. Окрім необхідного базового догляду, корегуйте свій ритуал краси, якщо є така необхідність для комфорту шкіри. Наприклад, олії і сироватки допомагають кремам глибше проникати у шари дерми. Маски також володіють різноманітними властивостями, тому можуть допомогти позбутися від багатьох недоліків на обличчі – від висипання і розацеа до куперозу і гіперпігментації.