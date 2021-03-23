Секрети краси та ніякої пластики: як Різ Візерспун вдається у 45 виглядати на 30
22 березня одній із найкрасивіших білявок Голлівуду Різ Візерспун виповнилося 45 років. Американська акторка та володарка премії "Оскар" продовжує вражати своєю красою та ідеальною фігурою. Завжди мати бездоганний зовнішній вигляд і виглядати в 45 на 30 зірці допомагають деякі секрети.
Джерело:Elle
Різ Візурспун ніколи не вдавалася до пластичної хірургії, щоб корегувати свою зовнішність. Натомість вона користується власними секретами краси, завдяки яким їй вдається виглядати трішки старшою за свою 21-річну доньку Аву.
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Секрети краси Різ Візерспун
- Аби мати свіжий вигляд та продуктивний день, Різ Візерспун прокидається о 5 годині ранку, а о 7:30 починає тренування чи йде на тривалу пробіжку. Знаменитість щодня 30 хвилин присвячує кардіонавантаженням, а також виконує комплекси силових вправ 6 днів на тиждень.
- Одного разу акторку запитали, що б вона придбала в аптеці, якби у неї було 20 доларів та свобода дій. Різ дала дотепну відповідь: "Щипці для закручування вій Revlon".
- В одному зі своїх інтерв’ю голлівудська красуня наголосила: "Сонцезахисний крем і догляд за шкірою. Зволожувати шкіру і пити багато води – саме цьому я вчу доньку".
- Підтримувати себе у хорошій формі Різ Візерспун допомагає особливий підхід до харчування. "Я не вірю в дієти і жорсткі обмеження! Такі знущання над собою добре не закінчуються. Протягом дня я їм часто, але маленькими порціями. Це допомагає мені не відчувати різких приступів голоду та не нападати на їжу. Смажена курка, кукурудзяний салат, бабусине печиво… Я виросла на Півдні і звикла харчуватися смачно. Тому я не за обмеження у смаколиках, а за зменшення їхніх порцій. Проте я перелічила домашню і здорову їжу. Фастфуду у моєму житті немає давно, алкоголю я п'ю мало, а от зелене смузі дуже люблю", – розповіла Різ Візерспун.
- Для видання Refinery29 акторка зізналася, що багато років використовує гель для вмивання Cetaphil і завжди бере його зі собою на зйомки і в подорожі. Саме завдяки цьому косметичному продукту Різ вдається зберігати шкіру гладкою, а пори – чистими.
- Майже на кожному фото, зробленому папараці під час прогулянки акторки, Різ Візерспун тримає у руці пляшку з водою. Вона особливо дбає про водний баланс у своєму організмі. Зокрема, знаменита білявка додає у питну воду рідкий хлорофіл, який сприяє оновленню клітин та виводить токсини з організму.
- Своє волосся Різ вже протягом 15 років довіряє лише колористу Лорі Годдарду. Його майстерність допомогла волоссю акторки не постраждати після кількох б'юті-перевтілень: перефарбовування із брюнетки в білявку, потім фарбування у рудий і знову у білявий.
- 45-річна красуня обожнює робити масаж для обличчя. Вона проводить процедуру зранку. Це допомагає їй позбутися від темних кіл під очима і тонізувати шкіру обличчя.
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