22 березня одній із найкрасивіших білявок Голлівуду Різ Візерспун виповнилося 45 років. Американська акторка та володарка премії "Оскар" продовжує вражати своєю красою та ідеальною фігурою. Завжди мати бездоганний зовнішній вигляд і виглядати в 45 на 30 зірці допомагають деякі секрети.