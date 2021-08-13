Яку помаду вибрати білявкам: Марго Роббі показує 5 найкращих відтінків

13 серпня 2021 , 18:51
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Джерело:

Cosmopolitan

Білявкам і брюнеткам слід вибирати різні відтінки помад, аби вдало підкреслити свою красу. Модний і правильний відтінок на губах не лише покращує настрій і дозволяє більше собі подобатися, але й є показником наявності смаку в дівчини. Австралійська акторка і просто красуня Марго Роббі кожного свого виходу у світ показує, який колір помади можуть спробувати білявки.

Б'юті-образи Марго Роббі завжди надихають: вона ідеально вкладає волосся, підбирає макіяж відповідно до нагоди, використовує тренди, витримуючи міру, а також значну увагу присвячує мейк-апу губ.

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Якщо ви володарка золотистих локонів і світлої шкіри, то приклади макіяжу губ відомої акторки стануть вам у нагоді. Ви можете сміливо віддавати перевагу відтінкам помад, які полюбляє Марго.

5 найкращих відтінків помад для білявок

Класичний червоний


Ідеальний макіяж губ Марго Роббі / Фото з інстаграму @margotrobbieofficial

Приглушений рожевий


Які відтінки помади обирає відома акторка / Фото Getty Images

Карамельно-рожевий


Звабливий відтінок помади для білявок / Фото з інстаграму @margotrobbieofficial

Соковитий ягідний


Важливо вибирати правильний відтінок помади / Фото Getty Images

Делікатний кораловий


Ефектний колір на губах / Фото з інстаграму @margotrobbieofficial

Автор: Лідія Цюпера