32-річна зіркова красуня розсекретила особливості власного ритуалу по догляду за шкірою і назвала свої улюблені б'юті-продукти. Маленький спойлер: серед фаворитів Зої Кравіц новий аромат YSL. Вона називає його "ідеальним балансом жіночності та мужності".

Вас зацікавить: В ліжку з чорною ікрою: чому аромат Ріанни розпродали за лічені хвилини – реакція співачки

Секрети краси й улюблені б'юті-продукти Зої Кравіц

Про улюблені нові парфуми YSL Black Opium Extreme Eau de Parfum Зої Кравіц говорить: "Мені подобається, що він не дуже солодкий або занадто мускусний з жасмином і кавовими нотами. Це прекрасний баланс чоловічого і жіночого".

В умовах карантинних обмежень акторка рідко покидала свій будинок, але навіть тоді вона користувалася парфумами. "Не кожен день, але я просто наношу його вранці, навіть не замислюючись, тому що це частина мого розпорядку дня і це змушує мене відчувати себе краще. Аромат дуже важливий для мене в цілому, не тільки з точки зору моїх парфумів, але навіть з точки зору запаху мого будинку і продуктів, які я наношу на обличчя. Я дуже чутлива до ароматів, які пов'язані зі спогадами. Наприклад, як це мило і інтимно, коли хтось нюхає твій светр, коли тебе немає поруч", – зізналася знаменитість.

Щодо секретів краси, бо більшість з них Зої успадкувала від зіркових батьків – Лізи Боне і Ленні Кравіца. Акторка розповіла, що для них завжди на першому місці було здоров'я, харчування органічними продуктами, правильний раціон, фізичні вправи, вживання великої кількості води і повноцінний сон.

Коли ви відчуваєте себе добре, і ваше тіло щасливе, здорове і збалансоване, ваша шкіра виглядає добре. Коли ми погано себе почуваємо, наша шкіра зневоднюється, і ми змушені використовувати макіяж, щоб сховатися. Я вважаю, що краса починається з того, що знаходиться всередині, і з того, як ми дбаємо про себе,

– каже Зої.

Правильне харчування, спорт і здоровий спосіб життя допомагають зірці зберігати красу. Проте секрет її привабливої зовнішності у належному догляді за шкірою. Улюбленими б'юті-продуктами акторки є: сироватка для очей Retrouve Revitalizing Eye Concentrate, кислотний лосьйон з відлущувальними властивостями Biologique Recherche Lotion P50, а також засіб для очищення Kopari Coconut Cleansing Oil.

Важливою складовою красивого тіла Зої Кравіц є татуювання. У зірки їх – понад 50. "Я вважаю, що татуювання – це чудова прикраса, як макіяж або ювелірні прикраси. Смішно те, що я навіть не знаю, скільки у мене їх. Я їх майже не бачу, тому що я до них настільки звикла. Деякі з них мені подобаються більше, ніж інші. Мені видалили кілька татуювань, але я планую зробити ще більше тату. Як тільки ви поринете в це, важко зупинитися", – підсумувала Зої.