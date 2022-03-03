Креативний серіал зі Зендеєю в головній ролі дарує світу моди багато трендів. Якщо раніше трендсеттери наносили блискітки під очі, то цієї весни всі намагатимуться повторити яскраві стрілки зі стразами. Надихайтеся ідеями від провідних візажистів.

Також про красу Міланські б'юті-тренди, які надихають на експерименти: ефектні фото

Як зробити макіяж із кольоровими стрілками

База під мейк-ап

Користуючись порадою професійної візажистки Аріни Фрейзер, заздалегідь готуйте шкіру до нанесення будь-якого пігменту. "Праймінг або нанесення бази на повіки допомагає кольорам справді виділятися", – зазначає майстриня макіяжу. Окрім цього, таким чином можна запобігти появі складок і плям, які інколи виникають, коли ви носите стрілки протягом дня.

Виберіть колір підводки

Колір підводки під очі повинен не лише подобатися вам, але й вдало підкреслювати ваші очі. Жасмін Феррейра, директорка з навчання візажистів Lancôme, радить створювати контраст: "Для блакитних очей вибирайте золотисті, помаранчеві та сливові відтінки. Під зелені очі варто вибирати фіолетовий, рожевий і синій, а карі очі добре відтінюються зеленим і золотим кольором".

Олівець – альтернатива підводки під очі

Жасмін Феррейра рекомендує новачкам у макіяжі вибирати олівці для очей замість підводок, адже їх, як правило, легше контролювати та виправляти помилки.

Простіше – краще

Варто віддавати перевагу простій формі. Початківцям у створенні макіяжу краще не поєднувати яскраві стрілки та графічність. Починайте із класичних стрілок, котячого ока чи акцентів на куточках очей. У результаті макіяж матиме більш природний і повсякденний вигляд.

Фокус на підводці для очей

Феррейра зазначає: "Робіть кольорову підводку центром вашого макіяжу. Це допоможе збалансувати ваш образ, щоб він не виглядав зухвало".

Варіанти макіяжу з яскравими стрілками / Фото з інстаграму