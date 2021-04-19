Яскравий і модний мікс: 10 ідей для різнокольорового манікюру на весну 2021

Джерело:24 канал
Навесні 2021 можна дозволити собі не обмежуватися одним кольором лаку для нігтів. Адже різнокольоровий манікюр – це ще один нейл-тренд сезону. Обирайте той дизайн, який вам найбільше до вподоби з нашої добірки, та поспішайте до майстра.
Яскравий тренд на кольоровий манікюр, у якому нейл-майстри міксують одразу декілька відтінків, сподобається красуням, які люблять бути в центрі уваги та мати завжди стильний образ. Перевага такого дизайну в можливості фантазувати та пробувати щось нове.
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