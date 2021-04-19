Яскравий і модний мікс: 10 ідей для різнокольорового манікюру на весну 2021

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Джерело:

24 канал

Навесні 2021 можна дозволити собі не обмежуватися одним кольором лаку для нігтів. Адже різнокольоровий манікюр – це ще один нейл-тренд сезону. Обирайте той дизайн, який вам найбільше до вподоби з нашої добірки, та поспішайте до майстра.

Яскравий тренд на кольоровий манікюр, у якому нейл-майстри міксують одразу декілька відтінків, сподобається красуням, які люблять бути в центрі уваги та мати завжди стильний образ. Перевага такого дизайну в можливості фантазувати та пробувати щось нове.

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10 ідей модного різнокольорового манікюру на весну 2021

Манікюр у стилі спекотного літа

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Модний френч

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Неоновий бум на нігтях

Трендово і стримано

Ефектна ідея для весняного манікюру

Манікюр у пастельних відтінках

Красиве поєднання

Трендових смайлів багато не буває

 