Ваші нігтики заслуговують на найкращий та наймодніший манікюр. Нейл-тренди стрімко вдосконалюються. Тому, щоб бути у курсі останніх б’юті-змін, дізнайтеся про головні літні тенденції у манікюрі 2021.

Манікюр повинен бути не лише красивим, але й стильним. Деякими модними ідеями для літнього нейл-дизайну можна скористатися прямо зараз.

Цікаво дізнатися: Натуральність як головний тренд: який манікюр обирають зірки та інфлуенсери

4 літні супертренди в манікюрі

Безбарвне покриття

Сезон весна-літо 2021 – це історія про мінімалізм у всьому. Якщо ви хочете зробити трендовий манікюр, то подбайте, аби він був якомога простішим. Прозорий лак на нігтях можна доповнити легкими блискучими акцентами.

Оригінальний френч

У моді некласичний французький манікюр. Тому експериментуйте з незвичними і оригінальними візерунками і відтінками лаків для нігтів. Наприклад, можна ризикнути і поєднати пастельні відтінки з неоновими. Чому б не спробувати щось нове найближчим часом?

Класичний червоний

Червоне покриття на нігтях не втрачає своєї актуальності. У новому сезоні можна поєднувати різноманітні текстури та пристрасні відтінки червоного. Таким чином ваш образ точно не матиме нудного вигляду.