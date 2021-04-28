Яскравий і веселий: ідеї для трендового манікюру весни і літа 2021

Теплі сезони 2021 здивують яскравими б'юті-трендами. Якщо ви не прихильниця нюдового чи прозорого покриття, то вам стануть у нагоді ідеї для манікюру у стилі кольорового френчу та інші варіанти нейл-арту із використанням найяскравіших кольорів.

Головним і гарячим нейл-трендом весни-літа 2021 є так звані різнокольорові "вихори" на нігтях. Модний манікюр можна побачити на інстаграм-сторінках зіркових нейл-майстрів, а також його вже встигли спробувати популярні знаменитості. Можливо, і ви захочете його повторити.

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Трендовий манікюр весни і літа 2021

Для створення модного манікюру у стилі барвистого вихору можна використовувати як пастельні, так і насичені відтінки зеленого, рожевого, оранжевого, блакитного і не тільки. В інстаграмі можна знайти багато ефектних ідей на будь-який смак. Адже вигнуті лінії у різних кольорах, які в поєднанні створюють на нігтях справжній барвистий б'юті-вибух.

Перевага такого манікюру в можливості пофантазувати. Кінцевий результат залежить від вашої уяви та нейл-майстра. Спробуйте експериментувати з товщиною і довжиною ліній чи неочікуваними кольоровими поєднаннями. Таким чином ви отримаєте унікальний нейл-дизайн, якого більше не буде ні в кого. Якщо не захочете повністю покривати нігті, то використайте прозору базу і прикрасьте її стильними лініями.