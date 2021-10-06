Зачіска і макіяж з 90-х: Крістен Стюарт вразила б'юті-образом на показі Chanel – яскраві фото

Відколи американська акторка Крістен Стюарт кардинально змінила колір волосся, вона вражає публіку ефектними зачісками під час виходів у світ. Зірка є музою Будинку моди Chanel, тому на новому показі бренда у рамках Паризького тижня моди Крістен з'явилася в ностальгічному образі: модна зачіска з 90-х, мерехтливий макіяж очей та твідовий костюм з круїзної колекції Chanel.

Нагадаємо, що твідовий жакет, який обрала Крістен Стюарт, є культовим для Chanel відтоді, як Коко Шанель вперше створила цей образ 1925 року. Також зачіска, яку акторці зробили на її білявих пасмах із мідним підтоном, символізує епоху повернення б'юті-трендів з 90-х.

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Крістен Стюарт вразила ностальгічним б'юті-образом на показі Chanel

Минулого місяця Крістен Стюарт дебютувала з новим трендовим кольором волосся на червоній доріжці з нагоди 78-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Зірковий колорист Даніель Мун пофарбував пасма зірки саги "Сутінки" у полум'яно-русявий відтінок. Після цього Крістен вражала і накладним закрученим чубчиком у стилі 50-х, і масивним кінським хвостом, а тепер обрала високу фактурну зачіску, яка була на піку популярності у 1990-ті.

Крістен Стюарт останнім часом віддає перевагу жіночним і зухвалим образам водночас. Для показу Chanel у Парижі зірковий hair-стиліст Адір Абергель зібрав волосся музи бренда на маківці. Майстер акуратно виклав накручені пасма, але злегка їх повитягував, аби надати укладці стильного ефекту недбалості. А передню частину волосся Крістен перукар пригладив стайлінговим засобом і зафіксував за лівим вухом.

На обличчі Крістен Стюарт красувався макіяж від візажиста Крістофа Данчауда. Професіонал вирівняв тон шкіри акторки, додав блиску на ділянки, які виступають, та зробив акцент на очі. Візажист використав кілька відтінків мерехтливих тіней для смокі-айс, які б гармоніювали з рожевим костюмом знаменитості. Родзинкою мейк-апу очей стала чорна підводка на водяній лінії нижніх вій.

Щодо манікюру, то Крістен обрала лаконічне однотонне покриття нігтів білим лаком.



Ефектний б'юті-образ Крістен Стюарт / Фото з інстаграму Адіра Абергеля



Макіяж і зачіска Крістен Стюарт у стилі 90-х / Фото Getty Images



Муза Chanel / Фото Vogue

