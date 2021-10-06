Носити боб-каре можна хоч щодня по-іншому. Таким чином ви зможете розкрити всі унікальні можливості стрижки та побачити, що вона робить вашу зовнішність більш ефектною.

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Як носити боб восени: 5 ідей

Silky Smooth

Такий спосіб укладення Z-gen називають "шторами". Аби повторити зачіску, вам знадобиться мінімум часу. Насамперед зробіть прямий проділ, подбайте, щоб догляд за волоссям був правильним, і воно мало блискучий вигляд, за допомогою фена витягніть пасма, аби вони вийшли прямими. Ось і всі кроки цього геніального процесу.



Модна зачіска / Фото Vogue

Ефект вологості

Вологе укладання підійде прихильницям розслабленого, недбалого і водночас сексуального стилю. Боб-каре в такій інтерпретації виглядає особливо розкішно. Наносіть засіб для стайлінгу на волосся, яке ще повністю не висохло після миття. Також не забувайте працювати з коренями.



Стильний боб / Фото Vogue

Half-Done

Ваш образ стане бунтарським і трендовим, якщо ви берете верхню частину волосся, попередньо обробленого текстурувальним засобом, і зафіксуєте шпильками. Увага оточуючих – гарантована.



Оригінальний варіант для укладання / Фото Vogue

Кок

Спробуйте створити образ спокусниці завдяки бобу. Для цього зачешіть вологі пасма назад, трішки підніміть їх над чолом, щоб утворився кок. Така рокова жінка може сміливо відправлятися підкорювати серця чоловіків на вечірках.



Зваблива варіація бобу / Фото Vogue

Потрійний вузол

Специфіка створення такої укладки полягає у нанесенні правильної кількості олії на волосся. Візьміть олію для шевелюри або текстурвальний спрей і 2 спеціальні гумки. Нанесіть згаданий б'юті-продукт на локони, верхню частину волосся зафіксуйте трішки нижче маківки, а середню – на потилиці. При цьому дозвольте кінчикам залишатися розслабленими. Насолоджуйтеся своїм відображенням у дзеркалі та йдіть підкорювати світ.



Як вкладати боб / Фото Vogue