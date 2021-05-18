Зачіски з крабиками для волосся: модні ідеї

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Крабик – лідер серед аксесуарів для волосся у 2021. Цікаво те, що це ще одна б'юті-тенденція, яка повернулася з 90-х. Кайя Гербер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Гейлі Бібер вже спробували стильно закріпити волосся спеціальним крабом. Пропонуємо й вам надихнутися зірковими ідеями, і повторити модну зачіску у стилі минулої епохи.