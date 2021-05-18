Зачіски з крабиками для волосся: модні ідеї

18 травня 2021 , 18:25
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Сьогодні

Крабик – лідер серед аксесуарів для волосся у 2021. Цікаво те, що це ще одна б'юті-тенденція, яка повернулася з 90-х. Кайя Гербер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Гейлі Бібер вже спробували стильно закріпити волосся спеціальним крабом. Пропонуємо й вам надихнутися зірковими ідеями, і повторити модну зачіску у стилі минулої епохи.

Чудовою родзинкою літнього образу може стати красивий і трендовий крабик для волосся. Ви можете вибрати витончений металевий крабик, який вдало поєднається з вечірніми вбраннями, чи крабик з черепаховим принтом для вікторіанського образу, а крабиками незвичайної форми можна доповнити грайливий і безпосередній образ.

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Модні зачіски з крабиками

Класика: волосся у джгут, а потім недбалий пучок у стилі Белли Хадід

Мальвінка з крабиком

Ідея від Кейт Міддлтон: пасма волосся закріплені крабиками праворуч і ліворуч


Зачіска Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму @hrh_duchesscatherinecam

Легко, швидко і модно – волосся у низькому хвості з крабом

Згорніть волосся в джгут лише біля прикореневої ділянки і закріпіть крабиком

Два хвостики – ніжна та стильна укладка

Зачіска для оригінальних: кілька крабиків у різному кольорі й розмірі

 

Автор: Лідія Цюпера