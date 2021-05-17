Багато голлівудських знаменитостей переконані, що волосся – це не макіяж, тому вибирати стрижку потрібно акуратно. Hair-стилісти проаналізували їхні б'юті-трансформації, і назвали 5 універсальних та стильних стрижок, які довели, що залишаться у моді назавжди.

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Стрижки, які ніколи не вийдуть з моди

Класичний боб

Стрижка личить будь-якій формі обличчя, а також додає стилю вашому образу. Найбільш вдалий вигляд класичний боб матиме на прямих пасмах. Проте і для хвилястого волосся стрижка є оригінальним і модним рішенням.

Довгий каскад

Каскад не вистачає актуальності ще з 90-х. Проте у наші дні стрижка трішки змінилася. Тепер її рівні менш виражені та починаються не біля обличчя, як це було у культовій зачісці Рейчел зі серіалу "Друзі", а нижче ключиці. Надихніться прикладами стрижок Розі Гантінгтон-Вайтлі, Бейонсе, Дженніфер Еністон.

Повітряний чубчик

Щоб вдало і ненав'язливо оновити імідж, достатньо зробити повітряний чубчик у стилі Дакоти Джонсон, С’юкі Вотергаус чи Зендеї. Чубчик красиво виглядає як на прямому, так і на кучерявому волоссі.

Подовжений боб

Подовжений боб – це вдосконалена версія класичного. Стрижка сподобається тим, хто не готовий кардинально вкорочувати довжину своїй локонів, але прагне стильно змінити імідж.

Піксі

Стрижка підійде для найбільш сміливих красунь. Зокрема, рвана піксі може навіть виконати омолоджувальну функцію для вашого обличчя. Також на цій зачісці варто зупинити свій вибір, якщо ви хочете красиво підкреслити свої рельєфні вилиці і тонкі риси обличчя.