Зачіски на весну: топ-5 відеоуроків зі стильними варіантами

Навесні варто прикрасити свій образ особливою зачіскою, аби він був особливим і стильним. Для натхнення можете скористатися добіркою відеоуроків із топ-5 укладками на весну 2021. Серед них плетіння, оригінальні хвостики, модні пучки.

Доглянуте волосся і красива зачіска – це мікс, який вдало доповнить будь-який макіяж і вбрання. Тому у нагоді стануть 5 ідей стильних зачісок на весну з інстаграму, які просто і швидко повторити, а також вони не вимагають використання великої кількості стайлінгових засобів.

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Топ-5 стильних зачісок на весну

Плетіння для прихильниць жіночного стилю

Універсальний низький хвіст

Стильний пучок із використанням модного аксесуара

Романтична зачіска на весну

Ідея для створення трендового високого хвоста