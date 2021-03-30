Зачіски на весну: топ-5 відеоуроків зі стильними варіантами

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Навесні варто прикрасити свій образ особливою зачіскою, аби він був особливим і стильним. Для натхнення можете скористатися добіркою відеоуроків із топ-5 укладками на весну 2021. Серед них плетіння, оригінальні хвостики, модні пучки.
Доглянуте волосся і красива зачіска – це мікс, який вдало доповнить будь-який макіяж і вбрання. Тому у нагоді стануть 5 ідей стильних зачісок на весну з інстаграму, які просто і швидко повторити, а також вони не вимагають використання великої кількості стайлінгових засобів.
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