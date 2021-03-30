Надмірне випадіння волосся є одним із негативних наслідків коронавірусу. Тому кулінарна експертка та суддя реаліті-шоу "МастерШеф" поділилася рецептом маски, яку випробовувала на собі, та врятувала свою шевелюру. Маска стимулюватиме ріст волосся, живитиме і очищуватиме його.

Маску для волосся за рецептом Тетяни потрібно використовувати регулярно. Необхідні інгредієнти для приготування суміші є доступними, вона поста в приготуванні та корисна для волосся. Зокрема, косметологи рекомендують проводити доглядові процедури якомога частіше, щоб зберігати свою красу та проявляти любов до себе.

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Тетяна Литвинова додає: "Я впевнена, що більшість зі мною погодиться, якщо я скажу, що волосся – це 50 відсотків краси. Красива розкішна шевелюра – це мрія багатьох. Моє волосся намагалися вбити дуже багато разів. Постійні плойки, випрямлячі, фен – це все реальність, яка шкодить волоссю".

Маска з червоної глини проти випадіння волосся

Що вам знадобиться?

2 столові ложки червоної глини;

1 столова ложка води;

1 жовток яйця;

2 столові ложки реп’яхової олії.

Аби приготувати маску проти випадіння волосся, насамперед залийте глину водою та розмішуйте, допоки не утвориться консистенція густої сметани. Додайте жовток і реп’яхову олію та перемішайте усі інгредієнти, щоб утворилася однорідна консистенція.

Маску потрібно наносити на корені волосся. Потім одягніть спеціальну шапочку, а через 15 хвилин змийте маску за допомогою води і шампуню. Волосся можна висушувати феном, але не забувайте, що прилад не можна підносити ближче, ніж на 10 сантиметрів до голови, аби уникнути погіршення стану локонів.

Дивіться, як приготувати маску з червоної глини проти випадіння волосся: відеорецепт