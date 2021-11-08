Запам'яталися найбільше: головні б'юті-тренди осені, які викликають захват

Тренди в макіяжі осені 2021 вразили поєднанням лаконічності та яскравих акцентів. Якщо ви давно хотіли спробувати на собі виразну помаду чи стрілки не лише класичного чорного кольору, то зараз саме час.

Візажисти моделей на великих показах і представники б'юті-брендів започатковують нові тенденції в індустрії краси. Завдяки їм за допомогою макіяжу можна підкреслити свою індивідуальність та довершити образ.

Може зацікавити Диктують модні бренди: 5 головних трендів осені 2021 в макіяжі

Головні тренди у макіяжі осені 2021

Яскраві губи

У холодні пори року можна вдало доповнювати аутфіт зі затишними базовими светрами, класичними тренчами й іншим одягом у нейтральній кольоровій гамі макіяжем з яскравим акцентом на губах. Цієї осені слід звернути увагу на незвичайні відтінки червоного, бордового та коричневого. Експериментуйте і знайдете свою ідеальну помаду.



Акцент на губах / Фото з інстаграму Патріка Та

Природні брови

Тренд на натуральність – це про 2021 рік. Останні кілька сезонів у моді був мінімалістичний манікюр і мейк-ап. Це також стосується оформлення брів. На деякий час варто забути про брови, чітко промальовані олівцем, фарбою чи хною, тонкі брови. Аби надати їм красивого і стильного вигляду, достатньо зачесати брови щіточкою та закріпити їх гелем, щоб надійно зафіксувати волосини і додати об'єму.



Натуральний вигляд брів / Фото з інстаграму Патріка Та

Виділення погляду

Якщо ви не прихильниця яскравого пігменту на губах, то зробіть ставку на очі. У тренді й надалі залишаються виразні деталі – наприклад, кольорові стрілки. Якщо ви віддаєте перевагу мінімалістичному стилю в мейк-апі, то достатньо гарно профарбувати вії і вибрати тіні для повік в осінній кольоровій гамі. Б'юті-трюк візуально виділить погляд.



Звабливий макіяж очей / Фото з інстаграму Патріка Та

Усвідомлене споживання

Що один цікавий тренд року – це ідея усвідомленого споживання і дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Вибираючи косметичні продукти, намагайтеся піклуватися не лише про свою красу, але й про природу.