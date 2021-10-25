Запорука здорової і красивої шкіри: як підтримувати pH в нормі

pH шкіри – це її кислотно-лужний баланс, який має важливий вплив на стан дерми. Саме pH відповідає за нормальне продукування себуму і захист шкіри від подразників навколишнього середовища. Його дисбаланс призводить до втрати еластичності, появи подразнення, лущення, акне й інших недоліків на обличчі.

Кислотно-лужний баланс шкіри потрібно підтримувати в нормі. Ідеальним рівнем pH вважають 5, 5. Підвищений рівень pH притаманний жирній і проблемній шкірі, де переважає лужне середовище. У такому випадку на обличчі виникає жирний блиск, розширені пори і висипання.

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А також буває і навпаки: чим нижчий рівень pH, тим сильнішим стає кислотне середовище, а шкіра – сухою. Щоб уникнути порушення pH-балансу шкіри і зберігати його в нормі, стануть у нагоді 5 простих, але дієвих правил. Вони допоможуть не лише збалансувати pH шкіри, а й підтримуватимуть оптимальний кислотно-лужний баланс.

Як підтримувати в нормі pH шкіри: 5 правил

Очищуйте шкіру правильно. Не слід користуватися милом для вмивання, бо у його складі занадто багато лугів. Натомість чудовою альтернативою слугують м'які пінки з нейтральним рівнем pH. Додамо, що навіть звичайна водопровідна вода володіє pH-рівнем, який дорівнює 7, що призводить до зрушення балансу в бік лужного середовища.

Не слід користуватися милом для вмивання, бо у його складі занадто багато лугів. Натомість чудовою альтернативою слугують м'які пінки з нейтральним рівнем pH. Додамо, що навіть звичайна водопровідна вода володіє pH-рівнем, який дорівнює 7, що призводить до зрушення балансу в бік лужного середовища. Не ігноруйте тонік. Цей засіб сприяє нормалізації pH-балансу після вмивання і підготовлює шкіру до нанесення сироватки і крему.



Про здоров'я шкіри слід дбати / Фото з інстаграму @bangn.body