Залог здоровой и красивой кожи: как поддерживать pH в норме

pH кожи – это ее кислотно-щелочной баланс, который имеет важное влияние на состояние дермы. Именно pH отвечает за нормальное продуцирование себума и защиту кожи от раздражителей окружающей среды. Его дисбаланс приводит к потере эластичности, появлению раздражения, шелушения, акне и других недостатков на лице.

Кислотно-щелочной баланс кожи нужно поддерживать в норме. Идеальным уровнем pH считают 5,5. Повышенный уровень pH присущ жирной и проблемной коже, где преобладает щелочная среда. В таком случае на лице возникает жирный блеск, расширенные поры и высыпания.

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А также бывает и наоборот: чем ниже уровень pH, тем сильнее становится кислотная среда, а кожа – сухой. Чтобы избежать нарушения pH-баланса кожи и сохранять его в норме, пригодятся 5 простых, но действенных правил. Они помогут не только сбалансировать pH кожи, но и будут поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс.

Как поддерживать в норме pH кожи: 5 правил

Очищайте кожу правильно. Не следует пользоваться мылом для умывания, потому что в его составе слишком много щелочей. Зато отличной альтернативой служат мягкие пенки с нейтральным уровнем pH. Добавим, что даже обычная водопроводная вода обладает pH-уровнем, который равен 7, что приводит к сдвигу баланса в сторону щелочной среды.

Не следует пользоваться мылом для умывания, потому что в его составе слишком много щелочей. Зато отличной альтернативой служат мягкие пенки с нейтральным уровнем pH. Добавим, что даже обычная водопроводная вода обладает pH-уровнем, который равен 7, что приводит к сдвигу баланса в сторону щелочной среды. Не игнорируйте тоник. Это средство способствует нормализации pH-баланса после умывания и подготавливает кожу к нанесению сыворотки и крема.



О здоровье кожи следует заботиться / Фото из инстаграма @bangn.body