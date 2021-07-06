Жировики на обличчі: чому з'являються і як з ними боротися – корисні поради від лікарки

Жировики можуть з'являтися як на обличчі, так і на тілі. Вони роблять це несподівано і зазвичай зникають без додаткового втручання. Проте іноді жировики завдають не лише естетичних незручностей, але й слугують сигналом про певні порушення роботи організму.

Перш ніж переходити до методів боротьби, слід навчитися розпізнавати жировик. Про це, причини появи та як позбутися від таких недоліків на шкірі розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Корисно знати: Лецитин в косметиці: навіщо потрібно шукати цей унікальний інгредієнт і як він працює

Що потрібно знати про жировики

Жировиками називають підшкірні прищі, які формуються з клітин жирової тканини. Найчастіше вони з'являються на крилах носа, чолі, вилицях, ділянці шкіри під очима і верхніх повіках. Рідше жировик може виникати на губах.

Характерні ознаки жировика:

відсутність болю і рухливість під час натискання;

нечіткі контури "прища";

м'якість;

повільне зростання;

раптова поява.

Жировики бувають одиничні та множинні, невеликі – до 1 сантиметра, великі – від 1 до 1, 5 сантиметрів.

Ганна Кравчук розповідає: "Жировики можуть виникати на грудях, спині, шиї, на волосистій частині голови. І є найбільш поширеною доброякісною пухлиною. Не лякайтеся визначення "пухлина". Оскільки будь-яке розростання тканин через порушення процесів росту і ділення клітин називається пухлиною. В цьому випадку йдеться про новоутворення, яке не є передраком, не провокує розвиток раку і не загрожує життю людини". Аби точно переконатися у нешкідливості жировика, проводять біопсію тканин.

Чому з'являються жировики

Генетична схильність.

Гіперкератоз – процес, через який клітини шкіри діляться та оновлюються швидше, ніж ороговілі лусочки відпадають.

Порушення ліпідного обміну, тобто жирового.

Проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, печінки.

Користування косметикою для догляду, яка не підходить вашому типу шкіри, або неправильний чи нерегулярний догляд за дермою.

Цукровий діабет.

Ожиріння.

Незбалансований раціон харчування.

Надмірне перебування на сонці.

Чому жировики виникають на шкірі, вчені ще не змогли визначити точної причини на даному етапі розвитку науки.

Як позбутися від жировиків

Лікарка-косметологиня і дерматовенерологиня не радить самостійно проколювати, вичавлювати чи припікати жировик. Таким чином ви ризикуєте отримати рубець. Зокрема, саме кваліфікований спеціаліст допоможе вам переконатися, що на шкірі з'явився саме жировик.

Зазвичай видаляють жировики у кабінеті косметолога. Для проведення цієї процедури використовують: лазерний промінь, рідкий азот, хімічний пілінг, механічне чищення обличчя, коагуляцію чи стерильну голку і кюретеж.

"Жировик на обличчі – це косметичний дефект, який іноді говорить, наприклад, про порушення роботи печінки або шлунково-кишкового тракту. Тому, за можливості, покажіться сімейному лікарю. Особливо, якщо за короткий проміжок часу на тілі з'явилося кілька жировиків. Видаляти їх необов'язково, але, якщо вони завдають вам естетичних незручностей, краще записатися на прийом до дерматовенеролога, ніж кожен день замазувати "прищі" тональним кремом", – наголошує Ганна Кравчук.

До лікаря потрібно звернутися, якщо жировик:

стрімко росте;

твердне;

супроводжується пекучим болем під час натискання або в стані спокою;

червоніє і набрякає;

механічно контактує з чимось. Наприклад, жировик розташований на крилах носа, і ви зачіпаєте його щоразу, коли надягаєте окуляри або знімаєте макіяж.

Аби уникнути появи жировика, регулярно доглядайте за обличчям і тілом. Використовуйте для цього безпечну косметику, підібрану за типом шкіри відповідно до ваших особливостей, користуйтеся сонцезахисним кремом, дбайте про своє здоров'я.