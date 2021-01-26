Причин, через які проявляється акне на обличчі, багато. Хибно вважати, що захворювання може турбувати лише підлітків. Навіть у 30-35 років ніхто не застрахований від акне. Тому варто дізнатися про поширені причини його виникнення, аби уникнути проблеми.

Джерело: ТСН

Акне – шкірна хвороба, яка вимагає комплексного, тривалого та професійного лікування. Також проблема може потурбувати людей у будь-якому віці. Лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук розповіла про поширенні чинники, які провокують проблему.

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Чому з’являється акне на обличчі: причини

Генетика

Вчені визначили, що існує 80% ймовірності появи акне через генетичний фактор. Люди, які схильні до захворювання, страждають на чутливість рецепторів сальних залоз до гормонів андрогенів. Ці гормони взаємодіють зі сальними залозами та провокують надмірне вироблення ними шкірного сала. У той момент сальна залоза стає щільнішою, а шкірне сало залишається і збільшується у волосяних цибулинах, утворюючи сальний корок. Адже себум не встигає проникати через пори та нейтралізуватися під час очищення шкіри. Такий застій шкірного сала утворює ідеальне середовище для розмноження Cutibacterium acnes, стара назва – Propionibacterium acnes. Потім все змінюється в гірший бік: шкідливих бактерій стає більше, ніж корисних, розвивається запальний процес, а у наслідку "вилазять" прищі.

Варто додати, що аеробна бактерія Cutibacterium acnes завжди є у волосяних фолікулах людини, але, якщо сальні залози нечутливі до андрогенів і шкірне сало виробляється з нормальною активністю, то бактерії не розмножуються. У випадку генетичної схильності до акне хвороба зазвичай починає турбувати у підлітковому віці, рідше – у 30-35 років.



Чому з'являється акне / Фото з інстаграму Софії Гран

Гормональний дисбаланс

Коли людина вже доросла і її гормональне тло сформоване, то на підвищення андрогенів можуть вплинути такі фактори:

порушення роботи щитовидної залози;

гіперфункції надниркових залоз;

синдром полікістозних яєчників;

порушення рецепції й обміну андрогенів у шкірі тощо.

Зокрема, в організмі може бути надлишок гормону прогестерону, що також провокує появу акне. Він пригнічує синтез гормонів естрогенів, збільшуючи синтез андрогенів. Проблема виникає в період овуляції та під час вагітності. Адже щомісяця прогестерон готує організм до можливого запліднення аж до початку менструації, а після її настання – до виношування плоду.

Рівень прогестерону може також підвищуватися через розвиток кісти яєчників, гіперплазії наднирників та інших проблем зі здоров’ям. Тоді варто здати аналізи та проконсультуватися зі спеціалістом, і не вдаватися до самолікування.

Мікробіом

Насамперед необхідно дізнатися що це таке: мікробіом – це індивідуальна суміш бактерій і генів, які живуть всередині і зовні тіла їх називають мікробіотою. У 2017 році Г’юінг Лі з Університету Каліфорнії встановив, що у людей з та без акне штампи бактерій Cutibacterium acnes різні. Тобто професор думав, що акне швидше виникне у людей, які не мають спеціального набору генів, який би зміг запобігти розмноження шкідливих мікробів. Проте ці люди мають гени, які сприяють виробленню бактеріальних токсинів, що згодом призводить до порушення мікробіомного балансу. За таких умов стимулюється вироблення шкірного сала, утворюються сальні корки. Аби очистити організм, вроджений імунітет "виштовхує" це все назовні у вигляді запалень на шкірі.

Для вирішення проблеми лікарі рекомендують збагатити шкіру корисними бактеріями, щоб нейтралізувати активність шкідливих.



Акне на обличчі / Фото з інстаграму Софії Гран

Раціон харчування

Щоб уникнути появи акне, існує перелік продуктів, яких не варто вживати або мінімізувати їхню кількість.

Молоко. Коли ви дорослішаєте, то рівень ферментів і здатність перетравлювати лактозу без наслідків знижується, тому може виникати вугрова хвороба. Якщо ви помічаєте на обличчі перші ознаки акне, то на 3 тижні спробуйте відмовитися від незбираного, сухого, знежиреного молока і молочної сироватки.

Коли ви дорослішаєте, то рівень ферментів і здатність перетравлювати лактозу без наслідків знижується, тому може виникати вугрова хвороба. Якщо ви помічаєте на обличчі перші ознаки акне, то на 3 тижні спробуйте відмовитися від незбираного, сухого, знежиреного молока і молочної сироватки. Продукти з високим глікемічним індексом і вуглеводи: чипси, шоколад, цукор, мучні вироби, фаст-фуд, смажене м’ясо, копченості тощо. Ббагато швидких вуглеводів стимулюють вироблення інсуліну й інсуліноподібного фактору росту IGF-1, які згодом активізують надмірне продукування шкірного сала.

чипси, шоколад, цукор, мучні вироби, фаст-фуд, смажене м’ясо, копченості тощо. Ббагато швидких вуглеводів стимулюють вироблення інсуліну й інсуліноподібного фактору росту IGF-1, які згодом активізують надмірне продукування шкірного сала. Кава. Напій підвищує рівень кортизолу. Цей гормон активніше виробляється в умовах стресу, що також провокує активне вироблення шкірного сала. Його надлишок створює ідеальні умови для розмноження бактерії Cutibacterium acnes.

Любіть себе та дбайте про свою шкіру ще до появи акне.