Зі смаком літа: милі ідеї для манікюру

22:42

Напевно, усім важко уявити літо без соковитих ягід і фруктів. Якщо ви хочете створити справді літній, яскравий, модний і милий манікюр, то слід використати у нейл-дизайні полуничні, гарбузові, бананові й інші тематичні мотиви. Таким чином ви не лише привернете до себе увагу, але й додасте образу "спекотної" родзинки.