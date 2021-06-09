Зі смаком літа: милі ідеї для манікюру

Напевно, усім важко уявити літо без соковитих ягід і фруктів. Якщо ви хочете створити справді літній, яскравий, модний і милий манікюр, то слід використати у нейл-дизайні полуничні, гарбузові, бананові й інші тематичні мотиви. Таким чином ви не лише привернете до себе увагу, але й додасте образу "спекотної" родзинки.
Ягідний і фруктовий нейл-арт можна поєднати з френчем, створити на нюдовому чи прозорому покритті або наважитися на більш оригінальний малюнок. Вибирайте варіант, який сподобався найбільше і спішіть до свого майстра манікюру.
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Милі та модні ідеї для літнього манікюру 2021
Зваблива получичка у цікавих поєднаннях
Апельсиновий бум
Соковитий лайм
Яскрава вишенька для літнього манікюру
Неймовірний нейл-арт з папаєю
Персиків багато не буває
Мікс літніх фруктів
Такий манікюр освіжить ваш образ
Апетитні банани