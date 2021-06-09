Со вкусом лета: милые идеи для маникюра

Наверное, всем трудно представить лето без сочных ягод и фруктов. Если вы хотите создать по-настоящему летний, яркий, модный и милый маникюр, то следует использовать в нейл-дизайне клубничные, тыквенные, банановые и другие тематические мотивы. Таким образом вы не только привлечете к себе внимание, но и придадите образу "жаркой" изюминки.
Ягодный и фруктовый нейл-арт можно совместить с френчем, создать на нюдовом или прозрачном покрытии, или отважиться на более оригинальный рисунок. Выбирайте вариант, который понравился больше всего и спешите к своему мастеру маникюра.
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Милые и модные идеи для летнего маникюра 2021
Обольстительная клубничка в интересных сочетаниях
Апельсиновый бум
Сочный лайм
Яркая вишенка для летнего маникюра
Невероятный нейл-арт с папаей
Персиков много не бывает
Микс летних фруктов
Такой маникюр освежит ваш образ
Аппетитные бананы