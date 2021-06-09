Со вкусом лета: милые идеи для маникюра

22:42

Наверное, всем трудно представить лето без сочных ягод и фруктов. Если вы хотите создать по-настоящему летний, яркий, модный и милый маникюр, то следует использовать в нейл-дизайне клубничные, тыквенные, банановые и другие тематические мотивы. Таким образом вы не только привлечете к себе внимание, но и придадите образу "жаркой" изюминки.