Со вкусом лета: милые идеи для маникюра

9 июня 2021 , 22:42
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Источник:

24 канал

Наверное, всем трудно представить лето без сочных ягод и фруктов. Если вы хотите создать по-настоящему летний, яркий, модный и милый маникюр, то следует использовать в нейл-дизайне клубничные, тыквенные, банановые и другие тематические мотивы. Таким образом вы не только привлечете к себе внимание, но и придадите образу "жаркой" изюминки.

Ягодный и фруктовый нейл-арт можно совместить с френчем, создать на нюдовом или прозрачном покрытии, или отважиться на более оригинальный рисунок. Выбирайте вариант, который понравился больше всего и спешите к своему мастеру маникюра.

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Милые и модные идеи для летнего маникюра 2021

Обольстительная клубничка в интересных сочетаниях

Апельсиновый бум

Сочный лайм

Яркая вишенка для летнего маникюра

Невероятный нейл-арт с папаей

Персиков много не бывает

Микс летних фруктов

Такой маникюр освежит ваш образ

Аппетитные бананы

 

Автор: Лідія Цюпера