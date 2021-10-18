Зірка "Секс і місто" показує, як омолодити обличчя: модна зачіска для довгого волосся

Сара Джессіка Паркер продовжить вражати своїми б'юті-образами у продовженні серіалу "Секс і місто". На нових фото зі зйомок останнього сезону можна побачити, як 56-річна акторка візуально омолодила своє обличчя за допомогою модної зачіски – гладенького пучка.

Густа, блискуча і кучерява шевелюра Сари Джессіки Паркер дозволяє експериментувати зі зачісками. Тому в новому сезоні "Секс і місто" славнозвісна Керрі Бредшоу підкреслюватиме сяйливість шкіри гладким пучком.

Не менш цікаво Сивина в тренді: 5 селебріті, які змінюють індустрію краси своїм прикладом

Сара Джессіка Паркер показала омолоджувальну зачіску

Укладка є важливою складовою образу Керрі Бредшоу, головної героїні франшизи HBO "Секс і місто". В новому сезоні культового серіалу красуня здивує простими і стильними рішеннями. Замість кучерявих пасм у високому кінському хвості жінка з'явиться з різними інтерпретаціями пучків, які стали дуже популярними у 2021.

За допомогою гладкої "булочки" із волосся можна візуально зробити обличчя молодшим. Тісно затягнутий пучок чудово підтягує шкіру та відкриває погляд Паркер. Таким чином вона може продемонструвати здоровий сяйливий відтінок шкіри.

Зірковий перукар Люк Гершесон розповідає: "Гладенький пучок дозволяє відчувати себе зібраним і "відполірованим", не виглядаючи так, ніби ви працювали над ним годинами. Він схожий на волосся без волосся, бо виглядає невимушено і легко, що робить вас молодшими". Hair-стиліст також зазначає, що така зачіска витягує вгору щоки. "Ми називаємо це підтяжкою обличчя Кройдона. Це те, що робила Кейт Мосс на початку 2000-х", – додає Гершесон.

Варто звернути увагу й на те, що Сара Джессіка Паркер не зафарбовує сивого волосся. Вона підтримує тренд на сивину. Природний колір волосся зі сріблястими пасмами додає зовнішності особливого шарму. Окрім Паркер, Енді Макдавелл, Александра Грант, Даяна Кітон, Меріл Стріп також доводять на власному прикладі, що сиве волосся і вікові зморшки можуть виглядати красиво.



Сара Джессіка Паркер вибирає гладенький пучок / Фото з інстаграму @thediaryge



Стильна зачіска підходить жінкам у будь-якому віці / Фото Vogue​



Мода на гладкий пучок і сиве волосся / Фото Vogue​



Сара Джессіка Паркер носитиме гладкий пучок у новому сезоні "Секс і місто" / Фото Vogue​