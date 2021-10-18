Звезда "Секса в большом городе" показала, как омолодить лицо: модная прическа для длинных волос

Сара Джессика Паркер продолжает поражать своими бьюти-образами в продолжении сериала "Секса в большом городе". На новых фото со съемок последнего сезона можно увидеть, как 56-летняя актриса визуально омолодила свое лицо с помощью модной прически – гладкого пучка.

Густая, блестящая и кудрявая шевелюра Сары Джессики Паркер позволяет экспериментировать с прическами. Поэтому в новом сезоне "Секса в большом городе" знаменитая Кэрри Брэдшоу будет подчеркивать сияние кожи гладким пучком.

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Сара Джессика Паркер показала омолаживающую прическу

Укладка является важной составляющей образа Кэрри Брэдшоу, главной героини франшизы HBO "Секс в большом городе". В новом сезоне культового сериала красавица удивит простыми и стильными решениями. Вместо кудрявых прядей в высоком конском хвосте женщина появится с различными интерпретациями пучков, которые стали очень популярными в 2021.

С помощью гладкой "булочки" из волос можно визуально сделать лицо моложе. Тесно затянутый пучок прекрасно подтягивает кожу и открывает взгляд Паркер. Таким образом она может продемонстрировать здоровый сияющий оттенок кожи.

Звездный парикмахер Люк Гершесон рассказывает: "Гладкий пучок позволяет чувствовать себя собранным и "отполированным", не выглядя так, будто вы работали над ним часами. Он похож на волосы без волос, потому что выглядит непринужденно и легко, что делает вас моложе". Hair-стилист также отмечает, что такая прическа вытягивает вверх щеки. "Мы называем это подтяжкой лица Кройдона. Это то, что делала Кейт Мосс в начале 2000-х", – добавляет Гершесон.

Стоит обратить внимание и на то, что Сара Джессика Паркер не закрашивает седых волос. Она поддерживает тренд на седину. Естественный цвет волос с серебристыми прядями придает внешности особый шарм. Кроме Паркер, Энди Макдауэлл, Александра Грант, Дайана Китон, Мерил Стрип также доказывают на собственном примере, что седые волосы и возрастные морщины могут выглядеть красиво.



Сара Джессика Паркер выбирает гладкий пучок / Фото из инстаграма @thediaryge



Стильная прическа подходит женщинам в любом возрасте / Фото Vogue​



Мода на гладкий пучок и седые волосы / Фото Vogue​



Сара Джессика Паркер будет носить гладкий пучок в новом сезоне "Секс в большом городе" / Фото Vogue​