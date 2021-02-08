Зіркові нейл-майстри зачаровують: 10 стильних ідей для манікюру на День святого Валентина 2021

8 лютого 2021 , 18:54
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Джерело:

24 канал

День всіх закоханих – це чудова нагода не лише черговий раз виразити свої почуття перед коханими, але й можливість створити чарівний б’юті-образ та відправитися на романтичне побачення. Манікюр вдало доповнюватиме ваш макіяж і зачіску. Тому обирайте з тематичних стильних ідей, які пропонують зіркові нейл-майстри.

Здається, що сердечка на нігтях у Валентинів день – це банально. Проте, якщо використати модні відтінки для покриття, застосувати сучасні техніки створення нейл-дизайну та додати трішки досвіду і фантазії професійних майстрів манікюру, то можна отримати неймовірно ніжний і романтичний результат.

До теми: Сердечка, стріли Амура чи квіти любові: який манікюр зробити на День святого Валентина

Стильний манікюр на День святого Валентина

Сердечна безкінечність

Романтичний мінімалізм

Стильне поєднання золотого з чорним

Гра сердець

Солодкі поцілунки Амура

Нюдовий мікс

Універсальні білі половинки

Любовний Інь-Янь

Комбінація тваринного принта та сердечок

Вогонь чи серце – вирішувати вам