Зіркові нейл-майстри зачаровують: 10 стильних ідей для манікюру на День святого Валентина 2021

Джерело:24 канал
День всіх закоханих – це чудова нагода не лише черговий раз виразити свої почуття перед коханими, але й можливість створити чарівний б’юті-образ та відправитися на романтичне побачення. Манікюр вдало доповнюватиме ваш макіяж і зачіску. Тому обирайте з тематичних стильних ідей, які пропонують зіркові нейл-майстри.
Здається, що сердечка на нігтях у Валентинів день – це банально. Проте, якщо використати модні відтінки для покриття, застосувати сучасні техніки створення нейл-дизайну та додати трішки досвіду і фантазії професійних майстрів манікюру, то можна отримати неймовірно ніжний і романтичний результат.
До теми: Сердечка, стріли Амура чи квіти любові: який манікюр зробити на День святого Валентина