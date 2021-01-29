Манікюр зі сердечками, зображеннями Амура та його стріл чи мінімалістичний дизайн у символічних кольорах – це все доречно для Дня святого Валентина. Б’юті-образ для святкування не буде довершеним без ідеального манікюру. Для цього шукайте модні ідеї дизайну нігтів у нашому матеріалі.

Джерело: 24 канал День святого Валентина є ще однією нагодою зізнатися у коханні своїй другій половинці чи піти на тематичну вечірку з друзями, підібравши для себе чарівний образ. Манікюр повинен відповідати тематиці свята любові. Тому для цього дня варто відтворити найбільш романтичні і стильні варіанти нейл-дизайну. До теми: Манікюр за гороскопом: ідеї дизайну нігтів для кожного знаку зодіаку Манікюр на День святого Валентина: сердечка, обручка, стріли та квіти любові Любовне послання

Святковий манікюр / Фото з інстаграму @pippaspicerbeauty Стильні сердечка для довгих нігтів

Манікюр зі сердечками / Фото з інстаграму @glamifield Романтичний мінімалізм

Манікюр на День святого Валентина / Фото з інстаграму @aimeekylebeauty У стилі карамельок

Манікюр для солодкоїжок / Фото з інстаграму @aimeekylebeauty На обручку можна натякнути манікюром

Символічний манікюр / Фото з інстаграму @nailalamode Пристрасний і стильний нейл-дизайн

Модний манікюр / Фото з інстаграму @nailalamode Вдосконалений френч

Французький манікюр на День святого Валентина / Фото з інстаграму @mannequin.hands Для красунь, яким подобається нейл-арт

Сміливий манікюр для всіх закоханих / Фото з інстаграму @mannequin.hands Стріли Амура на ваших нігтях

Тематичний манікюр / Фото з інстаграму @cassmariebeauty Квіти кохання

Ідея для святкового манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein