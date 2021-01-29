Сердечка, стріли Амура чи квіти любові: який манікюр зробити на День святого Валентина
Манікюр зі сердечками, зображеннями Амура та його стріл чи мінімалістичний дизайн у символічних кольорах – це все доречно для Дня святого Валентина. Б’юті-образ для святкування не буде довершеним без ідеального манікюру. Для цього шукайте модні ідеї дизайну нігтів у нашому матеріалі.
Джерело: 24 канал
День святого Валентина є ще однією нагодою зізнатися у коханні своїй другій половинці чи піти на тематичну вечірку з друзями, підібравши для себе чарівний образ. Манікюр повинен відповідати тематиці свята любові. Тому для цього дня варто відтворити найбільш романтичні і стильні варіанти нейл-дизайну.
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Манікюр на День святого Валентина: сердечка, обручка, стріли та квіти любові
Любовне послання
Святковий манікюр / Фото з інстаграму @pippaspicerbeauty
Стильні сердечка для довгих нігтів
Манікюр зі сердечками / Фото з інстаграму @glamifield
Романтичний мінімалізм
Манікюр на День святого Валентина / Фото з інстаграму @aimeekylebeauty
У стилі карамельок
Манікюр для солодкоїжок / Фото з інстаграму @aimeekylebeauty
На обручку можна натякнути манікюром
Символічний манікюр / Фото з інстаграму @nailalamode
Пристрасний і стильний нейл-дизайн
Модний манікюр / Фото з інстаграму @nailalamode
Вдосконалений френч
Французький манікюр на День святого Валентина / Фото з інстаграму @mannequin.hands
Для красунь, яким подобається нейл-арт
Сміливий манікюр для всіх закоханих / Фото з інстаграму @mannequin.hands
Стріли Амура на ваших нігтях
Тематичний манікюр / Фото з інстаграму @cassmariebeauty
Квіти кохання
Ідея для святкового манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein
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