Золоті маски для краси і молодості шкіри: 5 рецептів з куркумою

Куркума володіє корисними властивостями, які допомагають зберігати надовго красу і молодість шкіри. Навіть у стародавні часи в Індії наречена натиралася з ніг до голови куркумою, бо вірила в її цілющі властивості. Можливо, й вам варто спробувати маску з куркуми.

Суміш із куркуми очищує шкіру, покращує її колір і тонізує. Дію куркуми можна пояснити її складом: куркумін – хімічна сполука, яка відіграє протизапальну роль та є потужним антиоксидантом. Проте важливо переконатися, що у вас немає алергії на жоден компонент зі складу куркуми, а потім готувати маску.

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Маски для шкіри обличчя з куркуми

Серед корисних властивостей куркуми, які підтвердили численні дослідження, варто виділити саме такі:

стмуляція мікроциркуляції крові;

тонізування шкіри;

нейтралізація запалення;

боротьба з акне;

освітлення пігментних плям;

захист клітин дерми від негативного впливу агресивних зовнішніх факторів;

покращення текстури шкіри, зменшення помітності зморшок.

Додамо, що куркума може надавати шкірі жовтого відтінку, тому не варто її тримати на обличчі більше 15 хвилин. Маску з куркуми легко приготувати в домашніх умовах, але повторюйте процедуру максимум 1 – 2 рази на тиждень. Краще робити маску перед сном. Нагадаємо, що перед нанесенням слід зробити тест на алергічну реакцію. Для цього нанесіть трішки суміші з куркумою на невелику ділянку шкіри і зачекайте.



Як приготувати маску з куркуми / Фото Pexels