"Зовнішність – це мої гроші": Анна Трінчер розповіла про свої ідеали краси і пластичні операції

19-річна акторка, співачка і блогерка Анна Трінчер збільшила губи і не приховує цього. Також дівчина поділилася планами щодо майбутніх пластичних операцій і зізналася, що її ідеали краси – це великі груди, губи і сідниці.

На інстаграм-сторінці Анни 1, 5 мільйонів підписників. Вона ділиться зі шанувальниками перебігом процедури збільшення губ методом ін'єкційного втручання. В інтерв'ю для ютуб-каналу "Топ" дівчина зізналася, що не вважала свої губи достатньо красивими і на цьому змінювати зовнішність не припинить.

Радимо прочитати: Як стати більш жіночною і привабливою: практичні поради

Анна Трінчер розповіла про збільшення губ і грудей

Анна Трінчер прокоментувала збільшення своїх губ. Вона заявила: "Я ще груди собі зроблю. Чому ні? Людина має право робити абсолютне все, що вона хоче, з повнолітнього віку, не шкодячи своєму здоров'ю. Це моя політика. Якщо мені щось не подобається у відображенні в дзеркалі – я йду і це змінюю".

Я обожнюю великі форми, красиві губи, груди, сідниці. В мене такі ідеали краси. Я до цього прагну. Мені дійсно не подобалися мої губи, вони маленькі і тонкі. Мені подобаються інші губи. Можливо, ще доколю. Хотілось би трішки більше",

– поділилася своєю думкою Анна.



Ставлення виконавиці до пластичних операцій / Фото з інстаграму Анни Трінчер

За словами співачки, через рік цілком ймовірно, що вона наважиться на збільшення грудей. "Моя зовнішність – це мої гроші, моя робота. Все, чого я не можу досягти природним шляхом, я зроблю". Також 19-річна блогерка каже, що, якщо захоче збільшити груди через рік, то вибере хірурга, пройде усі консультації, мільйон разів зі всіма порадиться, помацає різні груди і зробить собі.

Вона наголошує, що такі зміни – не для когось, а лише для неї. "Я себе приймаю, але вимагаю перфекціонізму", – додає дівчина.



Зовнішність важлива для Анни / Фото з інстаграму Анни Трінчер

Дивіться інтерв'ю Анни Трінчер: