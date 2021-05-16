Психологи зазначають, що останнім часом дедалі частіше до них звертаються представниці прекрасної статі з проблемами спустошеності і внутрішньої непривабливості. Аби у вас не виникало такого відчуття, і ви були переконані у високому рівні своєї краси, сексуальності та жіночності, скористайтеся дієвими порадами.

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Як стати більш жіночною

Бути жінкою – це прекрасно

Насамперед важливо переконатися, що ви також вважаєте це твердження правдою. Зазвичай дівчата забувають про свою природну чарівність і привабливість, якщо матері протягом всього життя повторюють їм фрази на кшталт: "у житті нам не легко", "чоловікам потрібно лише одне", "на зовнішності акцентують лише легковажні жінки", "жінка все постійно повинна тягнути на собі. Тепер потрібна кропітка і тривала праця, аби змінити ці установки в голові. Намагайтеся заново самостійно займатися вихованням своєї жіночності. Також можна відвідувати спеціалізовані тренінги для росту енергії, відкриття джерела чуттєвості, розвитку найкращих рис жінки.

Емоції додають жіночності

Холоднокровна маска і приховування справжніх емоції нікому не додає сексуальності. Намагайтеся більше сміятися, дивуватися, підморгувати. Чоловікам подобається, коли жінка щира у своїх емоціях, як дитина. Аби навчитися радіти від найменших дрібниць чи проявляти сентиментальність під час перегляду мелодрам, спробуйте брати приклад із пристрасної Скарлетт О'Хари, від якої чоловіки божеволіли, не дивлячись на те, що дівчина не була взірцем стриманості. Проте навіть тут важливо зберігати баланс, щоб не починати плакати або реготати у недоречних ситуаціях.

Танці

Саме таке заняття чудово допомагає розвивати чуттєвість. Різновид танців можна вибирати будь-який. Залежно від того, до чого більше схильний ваш характер: фламінго, східні, класичні чи інші танці. Вже через місяць після регулярних занять ви навіть не помітите, як на підсвідомому рівні почнете тримати спинку рівно, більш граційно рухатися і станете відвертішою у своїх почуттях.

Аромати ефірних олій і живих квітів

Створіть у своєму просторі приємну атмосферу. Свіжі ромашки чи яскраві розкішні троянди на столі завжди покращуватимуть настрій. Також можна спробувати ароматичні олії, які є універсальними. Їх можна додавати в крем чи лосьйон для тіла, шампунь, на їхній основі дехто навіть створює парфуми. Особливою популярністю серед жінок користується ароматерапія. Суть процедури у тому, що людина почергово вдихає флюїди 86 аромаолій і визначає, яка їй найбільше сподобалася і ту, яка зовсім неприємна. Під час цього важливо не знати назви олій. Кожен аромат відповідає за певні емоції. Тому та олія, яка викликає у дівчини захват, вказує на те, що саме таких емоцій їй бракує. Натомість, якщо запах відштовхує, то означає, що ви блокуєте ці емоції чи не готові приймати такий стан. На основі цих характеристик парфумери створюють індивідуальний парфум.

Догляд за собою

Красива сукня, новий манікюр, привабливий макіяж – це не головні ознаки жіночності, але вони допомагають відчувати себе більш впевнено. Для жінки важливо доглядати за собою. На це не завжди потрібно витрачати багато грошей. Можна самостійно зробити хорошу зачіску і простий манікюр.

Здоров'я

Щоб залишатися жіночною, потрібно дбати про своє ментальне і фізичне здоров'я. Тьмяний колір обличчя, вугрі, проблеми зі зубами і шкірою, надмірна худорлявість, надлишок ваги сприяють невпевненості у собі. Тому регулярно відвідуйте лікаря і не нехтуйте турботою про своє здоров'я.

Просіть допомоги

Чоловіки мовчки прагнуть бути захисниками своїх коханих жінок і сім'ї. Аби стати більш жіночною, не соромтеся просити про допомогу. Бути сильною і незалежною – це модно у сучасному світі, але не забувайте, що у кожній з нас живе маленька дівчинка, якій інколи потрібен захист.