Зваблива і неповторна італійка святкує 57-річчя: головні секрети краси Моніки Беллуччі

Італійська акторка і модель, яку вважають однією із найкрасивіших і найсексуальніших жінок планети, Моніка Беллуччі 30 вересня 2021 року святкує свій 57 день народження. Незважаючи на роки, жінка зберігає бездоганний зовнішній вигляд. Тому пропонуємо дізнатися про її головні секрети краси, які можуть вам стати у нагоді.

Моніка Беллуччі успадкувала красу від матері, яка була художницею. У 24 роки іменинниця почала зніматися для світових глянців і стала обличчям Dolce & Gabbana, згодом її чарівне обличчя з'явилося в понад 70 кінострічках. Генетика – це добре, але знаменитій красуні зберігати привабливість також допомагають певні секрети.

Читайте також 3 б'юті-стереотипи, які псують життя: чому від них потрібно позбутися

Секрети краси 57-річної Моніки Беллуччі

Філософія красивого старіння

На власному прикладі Моніка Беллуччі довела, що кожна жінка може старіти красиво без хірургічного втручання. Наприклад, вона в 51 рік зіграла роль дівчини Бонда, а з Домом моди Dolce & Gabbana модель співпрацює вже понад 30 років.

Я хочу жити довго, тому мені доведеться набратися терпіння, якщо у мене з'являться зморшки на обличчі. Мені подобається трактувати красу як індивідуальний розвиток плину життя. Жінки у віці 50, 60 і 70 років все ще в хорошій форму, і вони стають еталоном для інших. Поступова втрата молодості дає нам можливість поглянути на життя з іншого боку. Можливо, це і називається привілеєм досвіду і зрілості

– висловилась Моніка в одному зі своїх інтерв'ю для Vogue.



Природне старіння – це красиво / Фото з інстаграму @ladylike.gr​

Догляд за шкірою і волоссям

Моніка Беллуччі протягом багатьох років починає свій день з контрастного душу, після якого наносить зволожувальний лосьйон. Також вона багато часу присвячує очищенню і зволоженню шкіри, користується скрабами для обличчя і тіла та саморобною маскою з мигдалю. Аби приготувати таку маску, вам потрібно змішати пюре зі свіжого авокадо, 4 чайні ложки олії мигдалю і 6 чайних ложок вершків. Накладіть маску на 15 хвилин, а потім ретельно змийте водою.

Знаменита акторка і модель відкрито заявляє, що вона проти ін'єкцій і пластичних операцій. На її думку, старіти потрібно природно. Тому зірка дбає, щоб її губи не обвітрювалися, і завжди змиває макіяж перед сном та наносить тонкий шар крему, аби зберегти молодість шкіри довше.

Щодо догляду за волоссям, то Моніка намагається мінімізувати використання фену, випрямляча чи спеціальних щипців для накручування пасм. Щоб захистити шкіру голови від сухості, акторка змішує шампунь з мінеральною водою, чим знижує його концентрацію. А для створення блиску, м’якості і доглянутого вигляду волосся, вона використовує оливкову олію.



Моніка Беллуччі в молодості / Фото з інстаграму @cinema_stranger

Макіяж

Італійка не приховує, що у повсякденному житті майже не користується косметикою і вміє наносити лише помаду і туш. Моніка вважає, що мейк-ап інколи робить обличчя людини "пластиковим". Проте під час виходів у світ вона професійно підкреслює переваги своєї краси: вибирає сірі або коричневі тіні, які ефектно виділяють її темно-карий колір очей, а також легкий тон і помаду.

Макіяж – одна із форм захисту: у тому сенсі, що коли ви не нафарбовані, ви відчуваєте себе вразливими, – сказала Моніка Беллуччі.



Типовий макіяж для Моніки / Фото з інстаграму @monicabellucciofficiel​

Харчування і спорт

Навіть без змін своїх природних форм Моніка Беллуччі змогла досягти успіху в модельній та акторській кар'єрі. Коли після пологів зірка набрала вагу, то вона не хвилювалася, як від неї швидше позбутися: "В кінці кінців, це природно, так навіщо поспішати?". Якщо акторці потрібно було обов'язково схуднути для ролі, то вона не обмежувала себе в їжі, а просто харчувалася меншими порціями. Пишні груди, тонка талія та об’ємні стегна – ніколи не були причиною комплексів для Моніки.

Знаменита красуня віддає перевагу йозі, пілатесу, капоейрі, кікбоксингу і плаванню, а не силовим навантаженням у спортзалі. Після народження другої донечки Моніка Беллуччі менше займається спортом, але ретельніше слідкує за своїм харчуванням, намагаючись вживати більше фруктів, овочів й інших корисних продуктів.